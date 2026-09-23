Detienen a hombre por encender fogata en zona boscosa de El Tunal, Arteaga

Elementos de la Brigada de Incendios Forestales y de Protección Civil de Arteaga atendieron un reporte ciudadano por el encendido de una fogata en una zona boscosa del Ejido El Tunal. Los hechos ocurrieron durante los últimos minutos del 22 de septiembre, cuando el personal operativo detectó el fuego al interior de un predio privado de la zona.

Al llegar al sitio, los brigadistas no pudieron comunicarse con el propietario debido a que el acceso estaba cerrado y la distancia era considerable, por lo que solicitaron apoyo de la Policía Municipal. Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al auxilio y, tras sostener un intercambio verbal con el implicado, procedieron a su inmediata detención.

El detenido fue identificado como Roberto “N”, de 52 años de edad y con domicilio en el estado de Nuevo León, quien fue puesto a disposición del Juez Calificador. Protección Civil evaluó los riesgos en la zona y advirtió que las condiciones de viento y la abundante vegetación representaban una alta amenaza de propagación del fuego.

El Gobierno Municipal de Arteaga recordó que existe una estricta veda de fogatas para prevenir incendios forestales que destruyan la fauna, flora y patrimonio de la región. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar la normativa ambiental y reportar cualquier actividad que ponga en riesgo los bosques de la sierra de Coahuila.

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