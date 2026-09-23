Detienen a hombre por encender fogata en zona boscosa de El Tunal, Arteaga

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Detienen a hombre por encender fogata en zona boscosa de El Tunal, Arteaga
    Roberto “N”, de 52 años, fue arrestado por agentes municipales tras violar la normativa ambiental vigente en la sierra. CORTESÍA

El hombre, originario de Nuevo León, fue puesto a disposición del Juez Calificador tras encender fuego en un predio privado y ponerse agresivo con policías de Arteaga

Elementos de la Brigada de Incendios Forestales y de Protección Civil de Arteaga atendieron un reporte ciudadano por el encendido de una fogata en una zona boscosa del Ejido El Tunal.

Los hechos ocurrieron durante los últimos minutos del 22 de septiembre, cuando el personal operativo detectó el fuego al interior de un predio privado de la zona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/el-cuerpo-de-rocky-sigue-bajo-custodia-del-ministerio-publico-disputas-entre-asociaciones-frenan-su-entrega-MA23678343

Al llegar al sitio, los brigadistas no pudieron comunicarse con el propietario debido a que el acceso estaba cerrado y la distancia era considerable, por lo que solicitaron apoyo de la Policía Municipal.

Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al auxilio y, tras sostener un intercambio verbal con el implicado, procedieron a su inmediata detención.

$!Las autoridades advirtieron que la presencia de viento y vegetación en el área representaban un alto riesgo de propagación.
Las autoridades advirtieron que la presencia de viento y vegetación en el área representaban un alto riesgo de propagación. CORTESÍA

El detenido fue identificado como Roberto “N”, de 52 años de edad y con domicilio en el estado de Nuevo León, quien fue puesto a disposición del Juez Calificador.

Protección Civil evaluó los riesgos en la zona y advirtió que las condiciones de viento y la abundante vegetación representaban una alta amenaza de propagación del fuego.

$!Brigadistas y elementos de Protección Civil acudieron a atender el reporte de la fogata encendida en la zona boscosa de Arteaga.
Brigadistas y elementos de Protección Civil acudieron a atender el reporte de la fogata encendida en la zona boscosa de Arteaga. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Arteaga recordó que existe una estricta veda de fogatas para prevenir incendios forestales que destruyan la fauna, flora y patrimonio de la región.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar la normativa ambiental y reportar cualquier actividad que ponga en riesgo los bosques de la sierra de Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Seguridad
incendios

Localizaciones


Arteaga

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La verdad histórica de la barrera histórica

La verdad histórica de la barrera histórica
true

Manolo Jiménez y los números que marcan el rumbo de Coahuila
true

POLITICÓN: ¿Quién es Octavio Pous Escalante, el postor sin rostro de AHMSA?
Los conductores fueron detectados a través de las cámaras del C2 y patrullajes en arterias de alto flujo vehicular.

Operativo nocturno en Saltillo: detienen a 11 motociclistas y aseguran 8 vehículos por alterar el orden
Carolina Viggiano adquirió dos terrenos en el Club de Golf Pachuca por un monto menor al valor señalado para ambos.

Cuestionan a senadora Carolina Viggiano por la compra de dos terrenos en Pachuca a precios inferiores a sus valores
El grupo encabezado por Karla Wheelock recorrió la llamada “Whiskey Route” durante su ascenso al Kilimanjaro, en Tanzania.

Coahuilenses llegan a la cima del Kilimanjaro junto a Karla Wheelock
Un asesor de la Casa Blanca dijo que a la reunión también asistieron altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller.

Delcy Rodríguez celebra reunión histórica con Trump en NY, mientras Maduro languidece en una cárcel cercana
El presidente iraní no dio detalles sobre las conversaciones, pero dio la impresión de que estaba centrado en ganarse el apoyo de los vecinos árabes de Irán para las propuestas que Teherán ha elaborado para el futuro del estrecho de Ormuz.

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, arremete contra Trump en su discurso ante la ONU, pero muestra disposición al diálogo