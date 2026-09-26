Detienen a joven tras riña en jaripeo en Jiménez, Coahuila

JIMÉNEZ, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Rafael “N”, de 21 años, señalado por su presunta participación en una riña ocurrida durante un jaripeo, en la que un hombre resultó gravemente lesionado.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, durante el evento se registró una pelea entre varios asistentes. En medio de la riña, el joven presuntamente sacó una navaja y lesionó a otro hombre en el cuello.