Detienen a joven tras riña en jaripeo en Jiménez, Coahuila

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    Detienen a joven tras riña en jaripeo en Jiménez, Coahuila
    Rafael “N” presuntamente utilizó una navaja durante el enfrentamiento. ESPECIAL

La pelea dejó un hombre gravemente lesionado durante el evento

JIMÉNEZ, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Rafael “N”, de 21 años, señalado por su presunta participación en una riña ocurrida durante un jaripeo, en la que un hombre resultó gravemente lesionado.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, durante el evento se registró una pelea entre varios asistentes. En medio de la riña, el joven presuntamente sacó una navaja y lesionó a otro hombre en el cuello.

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Tras la agresión, el afectado fue trasladado de emergencia para recibir atención médica, mientras que elementos de la AIC realizaron las diligencias correspondientes y aseguraron al presunto responsable.

Rafael “N” fue puesto a disposición de un juez y posteriormente trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Piedras Negras, donde enfrentará el proceso judicial por el delito de lesiones graves.

Las autoridades exhortaron a los asistentes a este tipo de eventos a mantener un consumo responsable de bebidas alcohólicas y evitar conductas que puedan derivar en riñas o agresiones.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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