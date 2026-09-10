DIF Coahuila abre sus puertas a universitarios para fortalecer el servicio social

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    DIF Coahuila abre sus puertas a universitarios para fortalecer el servicio social
    Los convenios también permitirán que los jóvenes conozcan directamente las necesidades sociales de sus comunidades. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Los acuerdos permitirán incorporar a estudiantes a programas y actividades de asistencia social del organismo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la importancia de los convenios establecidos con universidades y colegios de Piedras Negras, los cuales permitirán incorporar a estudiantes a las actividades y programas de asistencia social que desarrolla el organismo estatal.

Durante un encuentro con directivos, docentes y alumnos, Salinas Valdés agradeció la participación de las instituciones educativas y resaltó que el trabajo del DIF Coahuila se mantiene activo las 24 horas del día, los siete días de la semana, en favor de niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes en riesgo y familias que enfrentan distintas problemáticas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fortalecen-inclusion-encienden-cinco-implantes-cocleares-en-saltillo-con-apoyo-de-donaciones-JE23416609

Explicó que la incorporación de jóvenes mediante el servicio social y las prácticas profesionales representa un apoyo fundamental para el personal del organismo, debido a la alta demanda de atención en sus diversos programas.

Señaló que la plantilla laboral enfrenta constantemente cargas importantes de trabajo, por lo que la colaboración de los estudiantes constituye un respaldo para ampliar la cobertura de atención a la población.

La presidenta honoraria subrayó que estos acuerdos no solo benefician al DIF Coahuila, sino que también permiten a los estudiantes conocer de manera directa las necesidades de las familias en sus propias comunidades.

Asimismo, consideró que su participación en brigadas, mercaditos y actividades en las colonias contribuye a generar en ellos una mayor sensibilidad y vocación de servicio.

Salinas Valdés también manifestó su preocupación por el incremento de problemas de ansiedad y depresión entre niñas, niños y jóvenes, situación que, señaló, se hizo más evidente después de la pandemia y que podría estar relacionada, entre otros factores, con el uso excesivo de dispositivos digitales.

Ante este panorama, consideró fundamental recuperar la convivencia y el contacto humano como elementos importantes para el desarrollo social.

Añadió que la experiencia adquirida mediante el servicio social puede influir positivamente en la vida de los universitarios e incentivar su participación continua en acciones a favor de sus colonias, municipios y comunidades.

En este sentido, expresó su deseo de que de estas generaciones surjan futuros servidores públicos con auténtica vocación social.

$!Liliana Salinas Valdés expresó preocupación por los problemas de ansiedad y depresión entre niñas, niños y jóvenes.
Liliana Salinas Valdés expresó preocupación por los problemas de ansiedad y depresión entre niñas, niños y jóvenes. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Finalmente, Liliana Salinas Valdés dio la bienvenida a los estudiantes y agradeció el respaldo de las instituciones educativas y de su personal docente.

Destacó que el trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y municipales, ciudadanía, instituciones educativas, sector empresarial y organizaciones civiles permite generar mejores condiciones para Coahuila, por lo que exhortó a los jóvenes a comprometerse con sus comunidades y con el estado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Juventud

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La cuerda floja

La cuerda floja
true

POLITICÓN: Jurisprudencia UAdeC: Óscar Nájera vs. Marisol Díaz, ¿quién sucederá a Alfonso Yáñez?
true

Monclova: Piden reactivación de AHMSA sin importar quién sea el dueño
La entidad tuvo la segunda tasa de incidencia delictiva más baja del país, según la ENVIPE 2026.

Coahuila, el estado más seguro del país: INEGI
Moreira Valdés será ingresado nuevamente al quirófano para un segundo procedimiento de cateterismo.

Coahuila: Diputado Álvaro Moreira se encuentra estable y en observación tras intervención quirúrgica
La selección mexicana estará presente en las cuatro categorías de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026.

Los 32 mejores arqueros llegan a Saltillo: así quedó la selección mexicana para la Final
Dos mujeres se abrazan mientras observan el incendio del World Trade Center tras un ataque terrorista contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York.

Por qué los atentados del 11 de septiembre se sienten de forma distinta 25 años después
Jacob Coxon, exinvestigador de OpenAI y Anthropic, alertó sobre los riesgos de una inteligencia artificial capaz de mejorar sus propias capacidades y advirtió que los sistemas actuales podrían volverse mucho más peligrosos en los próximos años.

¿IA podría tomar conciencia como Skynet?... ’Podría pasar el año que viene’, advierte Jacob Coxon ex trabajador de Anthropic