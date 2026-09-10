DIF Coahuila abre sus puertas a universitarios para fortalecer el servicio social

Durante un encuentro con directivos, docentes y alumnos, Salinas Valdés agradeció la participación de las instituciones educativas y resaltó que el trabajo del DIF Coahuila se mantiene activo las 24 horas del día, los siete días de la semana, en favor de niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes en riesgo y familias que enfrentan distintas problemáticas.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la importancia de los convenios establecidos con universidades y colegios de Piedras Negras, los cuales permitirán incorporar a estudiantes a las actividades y programas de asistencia social que desarrolla el organismo estatal.

Explicó que la incorporación de jóvenes mediante el servicio social y las prácticas profesionales representa un apoyo fundamental para el personal del organismo, debido a la alta demanda de atención en sus diversos programas.

Señaló que la plantilla laboral enfrenta constantemente cargas importantes de trabajo, por lo que la colaboración de los estudiantes constituye un respaldo para ampliar la cobertura de atención a la población.

La presidenta honoraria subrayó que estos acuerdos no solo benefician al DIF Coahuila, sino que también permiten a los estudiantes conocer de manera directa las necesidades de las familias en sus propias comunidades.

Asimismo, consideró que su participación en brigadas, mercaditos y actividades en las colonias contribuye a generar en ellos una mayor sensibilidad y vocación de servicio.

Salinas Valdés también manifestó su preocupación por el incremento de problemas de ansiedad y depresión entre niñas, niños y jóvenes, situación que, señaló, se hizo más evidente después de la pandemia y que podría estar relacionada, entre otros factores, con el uso excesivo de dispositivos digitales.

Ante este panorama, consideró fundamental recuperar la convivencia y el contacto humano como elementos importantes para el desarrollo social.

Añadió que la experiencia adquirida mediante el servicio social puede influir positivamente en la vida de los universitarios e incentivar su participación continua en acciones a favor de sus colonias, municipios y comunidades.

En este sentido, expresó su deseo de que de estas generaciones surjan futuros servidores públicos con auténtica vocación social.