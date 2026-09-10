Fortalecen inclusión: encienden cinco implantes cocleares en Saltillo con apoyo de donaciones

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Fortalecen inclusión: encienden cinco implantes cocleares en Saltillo con apoyo de donaciones
    Durante este año se encenderán nueve implantes cocleares. CORTESÍA

Los recursos para adquirir los dispositivos provienen en su totalidad de donaciones de empresarios, fundaciones e integrantes de la iniciativa privada.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, encabezaron el encendido de implantes cocleares de personas beneficiadas mediante un programa que busca fortalecer la inclusión y que es posible gracias a las donaciones de empresarios, fundaciones y representantes de la iniciativa privada.

Durante el evento, en el que estuvo presente el empresario Pedro Luis Martín Bringas, de la Fundación Otológica de la Laguna, Díaz González informó que durante este año se encenderán nueve implantes cocleares, con un valor conjunto de alrededor de 4.5 millones de pesos, recursos provenientes en su totalidad de donaciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/javier-diaz-destaca-inversion-hidrica-movilidad-y-rehabilitacion-de-parques-en-saltillo-GE23360655

Con estos apoyos, en lo que va de la administración municipal suman 14 aparatos entregados a personas que ahora cuentan con nuevas herramientas para comunicarse, aprender y desarrollarse.

En la ceremonia se encendieron los implantes cocleares de cinco personas, además de una diadema. Asimismo, se informó que gracias a nuevas aportaciones de empresarios y fundaciones se adquirió otro implante, que fue entregado a Carlos Abisaí López Velázquez, de cinco años, quien iniciará el proceso para su colocación.

Díaz González agradeció a las organizaciones, empresarios y fundaciones que participan en el programa, así como al gobernador Manolo Jiménez Salinas, y destacó que el trabajo coordinado permitirá avanzar hacia una ciudad más incluyente.

“Desde el inicio de la administración, junto con el DIF Municipal que encabeza mi esposa Luly, el Gobierno del Estado, la sociedad civil y nuestros aliados, hemos trabajado para que más familias tengan acceso a programas y acciones que les permitan vivir con mayor bienestar e inclusión”, refirió.

Por su parte, Luly López Naranjo resaltó que la entrega de estos dispositivos representa un esfuerzo conjunto, debido al alto costo de los aparatos y de los procedimientos necesarios para su colocación.

“Con el encendido de estos implantes cocleares encendemos también una nueva etapa para estas personas en la que van a poder escuchar la voz de sus seres queridos, se podrán comunicar y desarrollar todo su potencial”, comentó.

$!En lo que va de la administración municipal se han entregado 14 aparatos para apoyar a personas con discapacidad auditiva.
En lo que va de la administración municipal se han entregado 14 aparatos para apoyar a personas con discapacidad auditiva. CORTESÍA

El otorrinolaringólogo de Fundación Otológica, Marcelino Covarrubias Tavera, reconoció la participación de las instituciones, empresas, fundaciones y del equipo médico que hizo posible la colocación de los implantes.

Asimismo, exhortó a las familias de las personas beneficiadas a continuar con las terapias correspondientes para lograr un mejor aprovechamiento de los dispositivos.

Ana Priscilia Lara Bocanegra, madre de Ariana Calderón, una de las beneficiarias, destacó el impacto que tendrá el apoyo en el desarrollo de su hija.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-atienden-peticion-vecinal-con-rehabilitacion-de-calle-en-universidad-pueblo-KL23390659

“Encender este aparato coclear es uno de los regalos más grandes para nosotros como padres, esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todos ustedes, muchas gracias”, compartió.

En el evento también estuvieron Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; la regidora Karla Daniela Ramos Macías; representantes de organizaciones donantes, funcionarios municipales y familiares de las personas beneficiadas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inclusión
Salud

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La cuerda floja

La cuerda floja
true

POLITICÓN: Jurisprudencia UAdeC: Óscar Nájera vs. Marisol Díaz, ¿quién sucederá a Alfonso Yáñez?
true

Monclova: Piden reactivación de AHMSA sin importar quién sea el dueño
La entidad tuvo la segunda tasa de incidencia delictiva más baja del país, según la ENVIPE 2026.

Coahuila, el estado más seguro del país: INEGI
Moreira Valdés será ingresado nuevamente al quirófano para un segundo procedimiento de cateterismo.

Coahuila: Diputado Álvaro Moreira se encuentra estable y en observación tras intervención quirúrgica
La selección mexicana estará presente en las cuatro categorías de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026.

Los 32 mejores arqueros llegan a Saltillo: así quedó la selección mexicana para la Final
Dos mujeres se abrazan mientras observan el incendio del World Trade Center tras un ataque terrorista contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York.

Por qué los atentados del 11 de septiembre se sienten de forma distinta 25 años después
Jacob Coxon, exinvestigador de OpenAI y Anthropic, alertó sobre los riesgos de una inteligencia artificial capaz de mejorar sus propias capacidades y advirtió que los sistemas actuales podrían volverse mucho más peligrosos en los próximos años.

¿IA podría tomar conciencia como Skynet?... ’Podría pasar el año que viene’, advierte Jacob Coxon ex trabajador de Anthropic