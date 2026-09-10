Fortalecen inclusión: encienden cinco implantes cocleares en Saltillo con apoyo de donaciones

Durante el evento, en el que estuvo presente el empresario Pedro Luis Martín Bringas, de la Fundación Otológica de la Laguna, Díaz González informó que durante este año se encenderán nueve implantes cocleares, con un valor conjunto de alrededor de 4.5 millones de pesos, recursos provenientes en su totalidad de donaciones.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, encabezaron el encendido de implantes cocleares de personas beneficiadas mediante un programa que busca fortalecer la inclusión y que es posible gracias a las donaciones de empresarios, fundaciones y representantes de la iniciativa privada.

Con estos apoyos, en lo que va de la administración municipal suman 14 aparatos entregados a personas que ahora cuentan con nuevas herramientas para comunicarse, aprender y desarrollarse.

En la ceremonia se encendieron los implantes cocleares de cinco personas, además de una diadema. Asimismo, se informó que gracias a nuevas aportaciones de empresarios y fundaciones se adquirió otro implante, que fue entregado a Carlos Abisaí López Velázquez, de cinco años, quien iniciará el proceso para su colocación.

Díaz González agradeció a las organizaciones, empresarios y fundaciones que participan en el programa, así como al gobernador Manolo Jiménez Salinas, y destacó que el trabajo coordinado permitirá avanzar hacia una ciudad más incluyente.

“Desde el inicio de la administración, junto con el DIF Municipal que encabeza mi esposa Luly, el Gobierno del Estado, la sociedad civil y nuestros aliados, hemos trabajado para que más familias tengan acceso a programas y acciones que les permitan vivir con mayor bienestar e inclusión”, refirió.

Por su parte, Luly López Naranjo resaltó que la entrega de estos dispositivos representa un esfuerzo conjunto, debido al alto costo de los aparatos y de los procedimientos necesarios para su colocación.

“Con el encendido de estos implantes cocleares encendemos también una nueva etapa para estas personas en la que van a poder escuchar la voz de sus seres queridos, se podrán comunicar y desarrollar todo su potencial”, comentó.