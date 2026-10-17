DIF Ramos Arizpe acompaña a más de 40 mujeres en su lucha contra el cáncer

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    DIF Ramos Arizpe acompaña a más de 40 mujeres en su lucha contra el cáncer
    Más de 40 mujeres con distintos padecimientos oncológicos reciben atención y acompañamiento en el Departamento de Atención a Pacientes con Cáncer del DIF Ramos Arizpe. JESÚS PEÑA

Más de 40 mujeres reciben acompañamiento emocional, terapias ocupacionales y apoyos médicos en el DIF municipal.

Actualmente, más de 40 mujeres con distintos tipos de padecimientos oncológicos acuden al Departamento de Atención a Pacientes con Cáncer (APAC) del DIF Ramos Arizpe en busca de ayuda.

En esta oficina, que cuenta con una plantilla de especialistas en salud física y mental, las mujeres, provenientes de diferentes colonias de este municipio, asisten dos veces a la semana durante las mañanas para recibir terapia ocupacional y emocional.

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Entre los servicios que ofrece este centro, ubicado en las instalaciones del DIF, en el antiguo edificio Pharmakon, están la dotación gratuita de medicamentos oncológicos y estudios de laboratorio, así como la gestión de sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, pelucas oncológicas y prótesis mamarias artesanales y de gel.

$!Teresita Escalante, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, destacó la importancia de mantener durante todo el año las revisiones médicas y los estudios preventivos para detectar oportunamente el cáncer.
Teresita Escalante, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, destacó la importancia de mantener durante todo el año las revisiones médicas y los estudios preventivos para detectar oportunamente el cáncer. JESÚS PEÑA

Respecto a la terapia emocional que brinda el departamento, Evelin Valentina Carreón Armendáriz, psicóloga de APAC, explicó que al interior del grupo se ha conformado un círculo de confianza que ha permitido a las pacientes compartir sus experiencias en torno a sus procesos, tanto a nivel físico como emocional, a través de una catarsis colectiva.

“Comentan que en sus casas no se puede comentar o platicar como lo hacen aquí, por no preocupar a su familia o miedo a que las vean mal. Es el espacio para desahogarse, todo lo que traen cargando de la semana, cómo se sintieron con el tratamiento”.

Subrayó que, por medio de la terapia ocupacional, las mujeres mantienen su mente ocupada, se relajan y se olvidan un poco de su enfermedad.

Las sesiones de terapia ocupacional consisten en la enseñanza-aprendizaje de oficios como la elaboración de adornos de temporada, piñatas, bisutería y otros productos con los que ellas puedan emprender un negocio desde sus casas.

“Ellas comentan que las terapias les son de mucha ayuda, más que nada en la parte de la aceptación y la resiliencia en este proceso que es muy difícil. Ellas llegan llorando, que no aceptan, que ya es el fin, pero gracias a Dios y a las terapias han salido adelante. Entre ellas mismas se motivan, comparten sus procesos, qué les ha ayudado. Este es un espacio para ellas”.

Evelin Carreón declaró que, en este año y medio que ha estado al frente del grupo como psicóloga, ha aprendido que la actitud positiva de las pacientes es muy importante a la hora de afrontar su enfermedad y las lleva a hacerse fuertes y resilientes.

Informó que, durante este mes, que han denominado “Octubre Rosa”, el equipo de APAC lleva a cabo pláticas en empresas y escuelas para concientizar sobre la autoexploración, así como dar a conocer los testimonios de pacientes que han logrado sobrevivir al cáncer.

“Seguimos invitando para que nuestro grupito se vaya haciendo más grande cada vez”, exhortó.

Por su parte, Teresita Escalante, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, detalló que mes con mes este departamento pone a disposición de las mujeres ramosarizpenses los mastógrafos, además de estudios de citología cervical para la detección oportuna del cáncer, así como otras actividades y eventos, tanto en el área urbana como rural, tendientes a fomentar la cultura de la prevención.

$!Evelin Valentina Carreón, psicóloga de APAC, destacó que las terapias emocionales ayudan a las pacientes con cáncer a expresar sus sentimientos, fortalecer la resiliencia y encontrar apoyo entre mujeres que atraviesan experiencias similares.
Evelin Valentina Carreón, psicóloga de APAC, destacó que las terapias emocionales ayudan a las pacientes con cáncer a expresar sus sentimientos, fortalecer la resiliencia y encontrar apoyo entre mujeres que atraviesan experiencias similares. JESÚS PEÑA

“No es nada más una fecha o un mes del cáncer, es todo el año estarse revisando cada día de nuestras vidas, revisarnos cuando nos bañamos, vernos...”.

Destacó que, gracias a la autoexploración, los estudios preventivos y la disciplina en su régimen de tratamientos, muchas mujeres han logrado superar el cáncer, continuar con sus vidas y compartir sus historias de sobrevivencia.

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Jesús Peña

Jesús Peña

Reportero del Semanario Vanguardia. Ha incursionado en el género del reportaje, la crónica y el perfil, en el abordaje de distintos temas, sobre todo con un enfoque social. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila

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