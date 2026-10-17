Detienen a tercer ‘implicado’ por publicaciones sobre ataque a secundaria de Torreón

De acuerdo con la información disponible, el individuo identificado como Ubaldo “N”, difundió mensajes en plataformas digitales en los que aseguraba haber intervenido en el ataque contra el plantel educativo. Posteriormente, fue detenido y vinculado a proceso por hechos relacionados con el contenido que publicó.

La investigación por el ataque ocurrido en la Secundaria General 13 del ejido La Unión, en Torreón , sumó la detención de una tercera persona relacionada con publicaciones en redes sociales sobre la agresión, aunque las indagatorias establecieron que no participó directamente en los hechos.

Este procedimiento abrió una línea de investigación distinta a la que involucra a los hermanos gemelos, debido a que la situación jurídica del tercer detenido está relacionada con sus publicaciones y no con una participación directa confirmada en la agresión.

Las autoridades no han detallado todos los elementos que sustentaron la determinación judicial, por lo que el proceso continuará conforme avancen las diligencias y se esclarezcan los hechos atribuidos a cada persona.

HERMANOS PERMANECEN EN PRISIÓN PREVENTIVA

Carlos “N” y David “N”, ambos de 18 años, permanecen en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Torreón, luego de que un juez los vinculara a proceso por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

La medida cautelar implica que los hermanos continuarán privados de la libertad mientras se desarrolla el procedimiento penal, conforme a lo determinado por la autoridad judicial.

Por otra parte, sigue pendiente la declaración de uno de los docentes que resultaron heridos durante la agresión. Su testimonio será recabado una vez que reciba el alta hospitalaria, con el propósito de incorporar su versión a la carpeta de investigación.

La Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de trabajo para esclarecer lo ocurrido en el plantel, analizar los indicios obtenidos durante el cateo y precisar las responsabilidades legales de las personas investigadas.

Las indagatorias también contemplan la revisión de publicaciones difundidas en internet, con el fin de verificar la información y determinar si existen atribuciones de responsabilidad que no correspondan con los hechos acreditados.