DIF Ramos Arizpe amplía programa ‘Alas al Campo’ para apoyar a mujeres

Con un enfoque humanitario y de atención directa a la salud, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del Sistema DIF Municipal, llevó a cabo una nueva entrega del programa “Alas al Campo”, iniciativa dirigida principalmente a mujeres y jóvenes de comunidades ejidales, que en esta etapa también se extenderá a mujeres de la zona urbana en condición vulnerable.

La jornada fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF, Teresita Escalante Contreras, quien informó que en esta quinta entrega se sumó como padrino el tesorero municipal, Francisco Solís Rodríguez, con la donación de más de 48 mil 200 piezas de higiene menstrual.

Con esta aportación, el programa alcanza un acumulado de 105 mil toallas sanitarias distribuidas, que se sumarán a las entregadas previamente en más de 40 ejidos y congregaciones del municipio.

Escalante Contreras destacó que el DIF Municipal realiza entregas semanales de distintos apoyos, y que “Alas al Campo” es resultado del trabajo coordinado con el alcalde Tomás Gutiérrez, mediante brigadas que llevan los beneficios directamente a las zonas donde más se necesitan.