DIF Ramos Arizpe amplía programa ‘Alas al Campo’ para apoyar a mujeres

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 17 febrero 2026
    DIF Ramos Arizpe amplía programa ‘Alas al Campo’ para apoyar a mujeres
    La iniciativa es impulsada por el DIF Municipal con enfoque en salud e higiene menstrual CORTESÍA

El programa está dirigido a mujeres y jóvenes de comunidades ejidales

Con un enfoque humanitario y de atención directa a la salud, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del Sistema DIF Municipal, llevó a cabo una nueva entrega del programa “Alas al Campo”, iniciativa dirigida principalmente a mujeres y jóvenes de comunidades ejidales, que en esta etapa también se extenderá a mujeres de la zona urbana en condición vulnerable.

La jornada fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF, Teresita Escalante Contreras, quien informó que en esta quinta entrega se sumó como padrino el tesorero municipal, Francisco Solís Rodríguez, con la donación de más de 48 mil 200 piezas de higiene menstrual.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Santa María estrena letras monumentales en honor a su historia y patrimonio

Con esta aportación, el programa alcanza un acumulado de 105 mil toallas sanitarias distribuidas, que se sumarán a las entregadas previamente en más de 40 ejidos y congregaciones del municipio.

Escalante Contreras destacó que el DIF Municipal realiza entregas semanales de distintos apoyos, y que “Alas al Campo” es resultado del trabajo coordinado con el alcalde Tomás Gutiérrez, mediante brigadas que llevan los beneficios directamente a las zonas donde más se necesitan.

$!Con esta entrega se alcanzó un total de 105 mil toallas sanitarias distribuidas.
Con esta entrega se alcanzó un total de 105 mil toallas sanitarias distribuidas. CORTESÍA

“Este programa tiene como finalidad acercar productos de higiene menstrual a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a ellos”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan mantenimiento de avenidas en Ramos Arizpe con empleo temporal

En el evento también participaron el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el secretario de Fomento Económico, Jacobo Zertuche; el director del DIF Ramos Arizpe, Gustavo Martínez González; y la directora de Voluntariado y Gestión Empresarial, Milagros Ramos González, además de integrantes del Cabildo.

Las autoridades coincidieron en que este programa fortalece la calidad de vida de las mujeres al brindar acceso a insumos básicos de higiene mediante acciones solidarias que impactan tanto en comunidades rurales como en zonas urbanas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campo
Mujeres

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

AMLO: Presidente de la Muerte
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas
Coahuila reportó 34 casos de sífilis adquirida, situándose en niveles similares a otros estados con incidencia intermedia.

Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio
A partir de ahora, solo los dispositivos ucranianos verificados podrán conectarse a Starlink, lo que excluye a los usuarios rusos.

La ofensiva de Elon Musk contra el uso ilegal de Starlink paraliza los ataques a Ucrania mientras aumentan las bajas rusas
Personal de la autoridad trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar causas de muerte.

Hallan hombre sin vida en predio baldío de Saltillo; presuntamente tenía dos días fallecido
Soldados canadienses equipados con raquetas de nieve suben a un helicóptero Chinook durante el ejercicio Operación Nanook-Nunalivut en los Territorios del Noroeste.

Canadá se aleja de EU en su nueva expansión de gasto militar
Una instalación con los rostros de estudiantes y ciudadanos muertos en las protestas refleja el clima de dolor e incertidumbre que embarga a la sociedad iraní tras la represión gubernamental.

Irán vive días de zozobra