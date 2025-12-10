DIF Ramos Arizpe celebra posada navideña con adultos mayores de Paredón

Con un ambiente de alegría y convivencia, alrededor de 50 beneficiarios del comedor comunitario de adultos mayores en Paredón participaron este miércoles en la tradicional posada navideña organizada por el Sistema DIF Ramos Arizpe, evento que reunió también a sus coordinadoras y voluntariado.

Durante la celebración, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino resaltó la importancia de que el gobierno municipal mantenga una presencia constante en las comunidades rurales, reiterando su compromiso de cercanía y atención.

“En Paredón y en cada comunidad rural reafirmamos nuestro compromiso de estar presentes, escuchar y trabajar de la mano con su gente. Un gobierno cercano es aquel que acompaña, atiende y busca mejorar la calidad de vida de todas y todos”, expresó.