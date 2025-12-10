DIF Ramos Arizpe celebra posada navideña con adultos mayores de Paredón

Coahuila
/ 10 diciembre 2025
    DIF Ramos Arizpe celebra posada navideña con adultos mayores de Paredón
    Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF, encabezó el convivio y es la madrina del comedor. FOTO: CORTESÍA

Participaron alrededor de 50 adultos mayores junto con sus coordinadoras

Con un ambiente de alegría y convivencia, alrededor de 50 beneficiarios del comedor comunitario de adultos mayores en Paredón participaron este miércoles en la tradicional posada navideña organizada por el Sistema DIF Ramos Arizpe, evento que reunió también a sus coordinadoras y voluntariado.

Durante la celebración, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino resaltó la importancia de que el gobierno municipal mantenga una presencia constante en las comunidades rurales, reiterando su compromiso de cercanía y atención.

“En Paredón y en cada comunidad rural reafirmamos nuestro compromiso de estar presentes, escuchar y trabajar de la mano con su gente. Un gobierno cercano es aquel que acompaña, atiende y busca mejorar la calidad de vida de todas y todos”, expresó.

$!Escalante llevó obsequios navideños y compartió alimentos con las personas adultas mayores.
Escalante llevó obsequios navideños y compartió alimentos con las personas adultas mayores. FOTO: CORTESÍA

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, quien además funge como madrina del comedor comunitario, encabezó el convivio navideño. Durante la jornada entregó obsequios, compartió la comida y convivió con las y los adultos mayores, generando un ambiente de gratitud y unión.

$!La celebración se desarrolló en un ambiente de cercanía, unión y gratitud.
La celebración se desarrolló en un ambiente de cercanía, unión y gratitud. FOTO: CORTESÍA

Escalante Contreras reconoció también el esfuerzo de las y los integrantes del programa de Voluntariado y Gestión Social, así como el apoyo de empresas y ciudadanos que, a través del DIF, contribuyen al bienestar de las localidades rurales.

“Estas convivencias nos recuerdan que la Navidad es unión, es compartir y es sentirnos parte de una misma familia. Para mí es un honor ser madrina de este comedor y acompañarles hoy con cariño y gratitud”, señaló.

La posada reforzó el compromiso del municipio con la atención a las personas adultas mayores y con el fortalecimiento del tejido social en las comunidades, especialmente en Paredón, donde estas actividades representan un espacio de acompañamiento y solidaridad.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

