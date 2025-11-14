DIF Ramos Arizpe lanza sus Programas Invernales 2025 para apoyar a familias vulnerables

Con el propósito de acompañar y proteger a las familias durante la temporada de bajas temperaturas, el DIF Ramos Arizpe presentó y dio arranque oficial a sus Programas Invernales 2025, una estrategia integral que busca brindar apoyo a niñas, niños y hogares en situación vulnerable.

La Presidenta Honoraria del DIF, Teresita Escalante Contreras, destacó que esta iniciativa refleja el compromiso social de la institución y la fuerza de una comunidad solidaria.

“Queremos que cada niña, niño y cada familia de Ramos Arizpe sienta el calor de una comunidad que se une. Estos programas nacen del corazón, pero crecen gracias a la solidaridad de empresas, asociaciones y ciudadanos que no dudan en tender la mano cuando más se necesita”, expresó.

En el presídium acompañaron a Escalante Contreras: Ana Cristina Gracia Rumayor, gerente general de ARHCOS; Sandra Gómez Salas, presidenta de Fundación RCG; Milagros Ramos González, directora del Voluntariado y Gestión Empresarial del DIF; Ana Lucía Hernández Castro, técnica en responsabilidad social de Fundación Holcim México; y Gustavo Martínez González, director general del Sistema DIF Ramos Arizpe.