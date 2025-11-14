DIF Ramos Arizpe lanza sus Programas Invernales 2025 para apoyar a familias vulnerables
La ciudadanía y organizaciones pueden donar ropa nueva o usada en buen estado, llevando las aportaciones al centro de acopio del DIF
Con el propósito de acompañar y proteger a las familias durante la temporada de bajas temperaturas, el DIF Ramos Arizpe presentó y dio arranque oficial a sus Programas Invernales 2025, una estrategia integral que busca brindar apoyo a niñas, niños y hogares en situación vulnerable.
La Presidenta Honoraria del DIF, Teresita Escalante Contreras, destacó que esta iniciativa refleja el compromiso social de la institución y la fuerza de una comunidad solidaria.
“Queremos que cada niña, niño y cada familia de Ramos Arizpe sienta el calor de una comunidad que se une. Estos programas nacen del corazón, pero crecen gracias a la solidaridad de empresas, asociaciones y ciudadanos que no dudan en tender la mano cuando más se necesita”, expresó.
En el presídium acompañaron a Escalante Contreras: Ana Cristina Gracia Rumayor, gerente general de ARHCOS; Sandra Gómez Salas, presidenta de Fundación RCG; Milagros Ramos González, directora del Voluntariado y Gestión Empresarial del DIF; Ana Lucía Hernández Castro, técnica en responsabilidad social de Fundación Holcim México; y Gustavo Martínez González, director general del Sistema DIF Ramos Arizpe.
El lanzamiento incluyó dos programas principales destinados a fortalecer el bienestar de la población más vulnerable. El primero, Mensajeros de Santa, llevará alegría navideña a más de mil 200 niñas y niños del área rural. Desde sus escuelas de preescolar y primaria, los pequeños escribirán su carta a Santa Claus, y gracias al apoyo de empresas, asociaciones y ciudadanía, recibirán el regalo solicitado. La entrega se realizará a partir de la segunda semana de diciembre, directamente en cada comunidad.
El segundo programa, El Clóset de Santa, consiste en una campaña de recolección de ropa invernal para brindar abrigo a familias que enfrentan la temporada sin recursos suficientes.
La invitación está abierta a ciudadanía, empresas, asociaciones y servidores públicos. Las donaciones podrán realizarse del 14 al 30 de noviembre de 2025 en el centro de acopio ubicado en las instalaciones del DIF Municipal, en Allende #201, Zona Centro, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.
Durante el evento, el DIF Ramos Arizpe agradeció públicamente a las primeras organizaciones que se sumaron como padrinos de los programas: Fundación RCG, ARHCOS, BorgWarner Ramos Arizpe y Fundación Holcim México, cuyo respaldo permitirá ampliar el alcance y el impacto de estas acciones comunitarias.