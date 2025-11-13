‘Alcalde en tu Colonia’ llega al sector Privadas Cactus, en Ramos Arizpe

El programa busca mantener un gobierno cercano, accesible y resolutivo, afirma el alcalde Tomás Gutiérrez Merino

Con el propósito de mantener un gobierno cercano, accesible y resolutivo, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó una nueva edición del programa “Alcalde en tu Colonia” en el sector Privadas Cactus, donde junto a su equipo de trabajo atendió directamente las peticiones de los vecinos y presentó los avances en materia de movilidad, seguridad y salud que están transformando la ciudad.

El edil reiteró que la función de los servidores públicos es estar cerca de la gente y resolver de forma directa las necesidades de la población. Bajo esa premisa, el programa “Alcalde en tu Colonia” se ha consolidado como una de las estrategias más efectivas de su administración para mantener el contacto permanente con las familias de Ramos Arizpe.

Gutiérrez Merino señaló que este programa les permite escuchar, resolver y actuar sin intermediarios.

Durante la jornada, vecinos de Privadas Cactus y sectores aledaños pudieron realizar trámites, reportes y solicitudes de servicio, además de recibir orientación sobre programas municipales y gestionar apoyos de manera directa con los directores y secretarios del Ayuntamiento.

El alcalde destacó que la cercanía ciudadana, junto con el respaldo del gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, ha permitido tomar decisiones más acertadas y ejecutar obras que realmente impactan en la calidad de vida de las familias.

MOVILIDAD PARA TODOS

Entre las acciones presentadas, Gutiérrez resaltó la Ruta Estudiantil gratuita, un sistema de transporte público de 17 kilómetros, que opera los 365 días del año y con frecuencias de entre 10 y 20 minutos.

La ruta cuenta con seis unidades modelo 2025, equipadas con aire acondicionado, cámaras de seguridad, accesibilidad universal y pantallas informativas, beneficiando a estudiantes, trabajadores y familias completas.“En Ramos Arizpe el transporte de calidad no es un lujo, es un derecho”, subrayó el edil.

$!El Alcalde subrayó que la transformación de la ciudad es resultado de la planeación, cercanía ciudadana y se mantiene el compromiso de mejorar la calidad de vida en cada colonia.
El Alcalde subrayó que la transformación de la ciudad es resultado de la planeación, cercanía ciudadana y se mantiene el compromiso de mejorar la calidad de vida en cada colonia. FOTO: CORTESÍA

SEGURIDAD MODERNA

En materia de seguridad, el alcalde recordó la puesta en marcha del Centro de Control y Comando C2, interconectado con el C4 estatal y dotado con más de 400 cámaras, bodycams, videowall y servidores capaces de almacenar grabaciones por 30 días continuos.

El sistema “Ciudad Segura” incluye herramientas de reconocimiento facial, lectura automática de placas y alertas inteligentes, consolidando un modelo de seguridad más moderno, más inteligente y más cercano a las familias.

$!A través del programa, los ciudadanos pueden gestionar trámites, solicitar servicios y reportar necesidades sin intermediarios.
A través del programa, los ciudadanos pueden gestionar trámites, solicitar servicios y reportar necesidades sin intermediarios. FOTO: CORTESÍA

SALUD DIGNA Y GRATUITA

Tomás Gutiérrez también resaltó el impacto de las Clínicas de la Salud Popular, ya operando en Analco y Plaza Pistaches, con una tercera sede próxima a inaugurarse.

Cada clínica ofrece consultas médicas generales, odontología, laboratorio, optometría, telemedicina y medicamentos gratuitos, además de más de 200 modelos de lentes a disposición de la población.

Cada una de estas unidades puede beneficiar hasta a 13 mil personas, con un modelo de atención justo, transparente y sin costo.“Estas clínicas son un proyecto esencial para llevar salud digna a quienes más lo necesitan”, afirmó.

El alcalde reiteró que los avances logrados son fruto de una planeación responsable, trabajo coordinado y cercanía constante con la ciudadanía.

“La transformación de Ramos Arizpe es posible porque escuchamos, planeamos y actuamos con responsabilidad. Nuestra tarea es atender a todos sin distinción y mejorar la calidad de vida en cada colonia. Por eso trabajamos por la salud, la seguridad, los servicios primarios y una mejor ciudad para todos”, concluyó Tomás Gutiérrez.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

