‘Alcalde en tu Colonia’ llega al sector Privadas Cactus, en Ramos Arizpe

Con el propósito de mantener un gobierno cercano, accesible y resolutivo, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó una nueva edición del programa “Alcalde en tu Colonia” en el sector Privadas Cactus, donde junto a su equipo de trabajo atendió directamente las peticiones de los vecinos y presentó los avances en materia de movilidad, seguridad y salud que están transformando la ciudad.

El edil reiteró que la función de los servidores públicos es estar cerca de la gente y resolver de forma directa las necesidades de la población. Bajo esa premisa, el programa “Alcalde en tu Colonia” se ha consolidado como una de las estrategias más efectivas de su administración para mantener el contacto permanente con las familias de Ramos Arizpe.

Gutiérrez Merino señaló que este programa les permite escuchar, resolver y actuar sin intermediarios.

Durante la jornada, vecinos de Privadas Cactus y sectores aledaños pudieron realizar trámites, reportes y solicitudes de servicio, además de recibir orientación sobre programas municipales y gestionar apoyos de manera directa con los directores y secretarios del Ayuntamiento.

El alcalde destacó que la cercanía ciudadana, junto con el respaldo del gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, ha permitido tomar decisiones más acertadas y ejecutar obras que realmente impactan en la calidad de vida de las familias.

MOVILIDAD PARA TODOS

Entre las acciones presentadas, Gutiérrez resaltó la Ruta Estudiantil gratuita, un sistema de transporte público de 17 kilómetros, que opera los 365 días del año y con frecuencias de entre 10 y 20 minutos.

La ruta cuenta con seis unidades modelo 2025, equipadas con aire acondicionado, cámaras de seguridad, accesibilidad universal y pantallas informativas, beneficiando a estudiantes, trabajadores y familias completas.“En Ramos Arizpe el transporte de calidad no es un lujo, es un derecho”, subrayó el edil.