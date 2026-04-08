DIF Ramos Arizpe y Alcalde agradecen solidaridad y asistencia al Juego con Causa 2026

RAMOS ARIZPE, COAH.- Más de 10 mil personas se dieron cita la noche del martes 7 de abril en el estadio Francisco I. Madero para participar en el Juego con Causa 2026, un evento que se convirtió en una muestra del espíritu solidario de la comunidad. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino y su esposa, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, reconocieron y agradecieron la respuesta de la ciudadanía, que no solo llenó las gradas, sino que también contribuyó a transformar la asistencia en apoyo directo para personas con discapacidad o que requieren aparatos ortopédicos.

Destacaron que, gracias a la disposición del club Saraperos de Saltillo y la participación de la sociedad, lo recaudado será destinado a la adquisición de sillas de ruedas, muletas, andadores y auxiliares auditivos, además de contribuir a la compra de una prótesis para el invitado especial Tomás López Meza.

“Lo que vivimos anoche fue algo que va más allá del deporte. Fue una muestra clara de que cuando una comunidad se une, se pueden lograr cosas extraordinarias. Gracias a cada persona que asistió, porque su presencia significa apoyo directo para quienes hoy lo necesitan. En Ramos Arizpe tenemos una sociedad solidaria, con valores y con un gran sentido humano”, expresó el alcalde. Por su parte, Teresita Escalante Contreras subrayó que este tipo de iniciativas reflejan la empatía de las familias y fortalecen el trabajo que se realiza diariamente en favor de los sectores más vulnerables.

“Cada boleto, cada aplauso y cada muestra de apoyo se traduce en esperanza para muchas personas. Gracias por sumarse, por creer y por hacer posible que más familias puedan acceder a una mejor calidad de vida”, señaló. El Gobierno Municipal también reconoció el respaldo del DIF Coahuila, encabezado por Liliana Salinas Valdez, así como la colaboración de los Saraperos de Saltillo, sus directivos y todas las personas e instituciones que hicieron posible este evento. Durante la jornada, momentos como el lanzamiento de la primera bola, realizado por el alcalde y Tomás López Meza, recordaron que detrás de cada causa existen historias reales, sueños y necesidades que encuentran respuesta cuando la sociedad actúa unida.

Publicidad