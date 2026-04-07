Ramos Arizpe impulsa apoyo social en Juego con Causa 2026; asisten más de 10 mil personas

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Coahuila
/ 7 abril 2026
    Ramos Arizpe impulsa apoyo social en Juego con Causa 2026; asisten más de 10 mil personas
    El evento incluyó la participación de autoridades, directivos y figuras del deporte. CORTESÍA

El evento fue organizado por el Gobierno de Ramos Arizpe, el DIF Coahuila y Saraperos de Saltillo

Con una destacada participación ciudadana y un ambiente familiar, se llevó a cabo el Juego con Causa 2026 en el Parque de Béisbol Francisco I. Madero, donde el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, con el apoyo del DIF Coahuila y en coordinación con los Saraperos de Saltillo, logró consolidar una jornada que combinó el deporte con la solidaridad.

Más de 10 mil aficionados se dieron cita para presenciar el encuentro, reflejando el respaldo de la ciudadanía a este tipo de iniciativas con causa social.

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Los recursos recaudados serán destinados a la adquisición de aparatos ortopédicos como sillas de ruedas, muletas, andadores y auxiliares auditivos, además de contribuir a la compra de una prótesis para el invitado especial Tomás López Meza.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por la presidenta honoraria del DIF municipal, Teresita Escalante Contreras, destacó el impacto social de este evento.

“Este Juego con Causa es mucho más que un partido; es una oportunidad de ayudar directamente a quienes lo necesitan. Nos llena de orgullo ver la respuesta de la gente, porque cada boleto, cada asistencia, se traduce en apoyo real para mejorar la calidad de vida de muchas personas”, expresó.

$!El evento fue organizado por el Gobierno de Ramos Arizpe, el DIF Coahuila y Saraperos de Saltillo
El evento fue organizado por el Gobierno de Ramos Arizpe, el DIF Coahuila y Saraperos de Saltillo CORTESÍA

Asimismo, el edil agradeció el respaldo de la organización de los Saraperos de Saltillo y de las autoridades del DIF Coahuila, encabezadas por Liliana Salinas, por hacer posible esta segunda edición del evento.

Como parte del protocolo, se realizó el lanzamiento de la primera bola a cargo del alcalde y del invitado especial, marcando el inicio del encuentro entre los Saraperos de Saltillo y los Sultanes de Monterrey.

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Durante la jornada, el presidente municipal estuvo acompañado por el director general de los Saraperos, Juan Carlos Reynoso; Jorge Verástegui Saucedo, director de relaciones institucionales de Grupo Alianza; la regidora Celeste Berenice Flores Jaramillo; el director del DIF Ramos Arizpe, Gustavo Martínez González; así como invitados del ámbito deportivo, entre ellos el exjugador José Luis Rodríguez y el prospecto Rafael Torres Loera.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que generen bienestar tangible para las familias, promoviendo la participación ciudadana, el deporte y la solidaridad como pilares de la comunidad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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