DIF Saltillo lleva atención dental gratuita a colonias y ejidos por medio de Amor en Movimiento

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    DIF Saltillo lleva atención dental gratuita a colonias y ejidos por medio de Amor en Movimiento
    La unidad móvil del DIF municipal ha recorrido 157 colonias y barrios, así como 27 ejidos de Saltillo. CORTESÍA

La unidad móvil del DIF Saltillo ha realizado 184 jornadas en colonias, barrios y ejidos, con servicios dentales, lentes, aparatos auditivos y equipos para monitorear la salud

Más de 14 mil servicios dentales gratuitos ha brindado el programa Amor en Movimiento en Saltillo, mediante una unidad móvil del DIF municipal que acerca atención médica a habitantes de colonias, barrios y ejidos.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, informó que se han realizado 184 jornadas en 157 colonias y barrios, además de 27 ejidos, con el propósito de facilitar el acceso a servicios de salud a personas que enfrentan dificultades para recibir atención.

Cuestiona Jericó Abramo cambios en Modalidad 40 del IMSS; pide estudio actuarial
$!Amor en Movimiento ha brindado más de 14 mil servicios dentales gratuitos a habitantes de Saltillo.
Amor en Movimiento ha brindado más de 14 mil servicios dentales gratuitos a habitantes de Saltillo. CORTESÍA

Explicó que, en materia de salud bucal, el programa permite atender a pacientes que llevaban largos periodos sin acudir al dentista, por lo que destacó la importancia de ofrecer consultas y servicios gratuitos a la población.

López Naranjo señaló que estas acciones se llevan a cabo con el respaldo del alcalde Javier Díaz González y forman parte de los esfuerzos para acercar servicios básicos de salud a los sectores que más los necesitan.

$!La unidad móvil de Amor en Movimiento acerca atención dental a personas que tienen dificultades para acudir a un consultorio.
La unidad móvil de Amor en Movimiento acerca atención dental a personas que tienen dificultades para acudir a un consultorio. CORTESÍA

Además de la atención dental, Amor en Movimiento ha entregado 8 mil 747 lentes y 2 mil 646 aparatos auditivos, luego de realizar exámenes de la vista y estudios de audiometría para identificar las necesidades de los beneficiarios.

El programa también ha distribuido mil 398 glucómetros para medir los niveles de glucosa y 209 baumanómetros para monitorear la presión arterial de quienes requieren dar seguimiento a estas condiciones.

$!El programa también ha entregado lentes, aparatos auditivos, glucómetros y baumanómetros a personas que requieren estos apoyos.
El programa también ha entregado lentes, aparatos auditivos, glucómetros y baumanómetros a personas que requieren estos apoyos. CORTESÍA

La presidenta honoraria del DIF invitó a la ciudadanía a consultar las redes sociales oficiales del organismo, donde se publican las próximas ubicaciones de la unidad móvil, para que más habitantes puedan acceder a los servicios disponibles.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


DIF Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
CUARTOSCURO

La árbitra electoral necesita que la arbitren

NosotrAs: Mujeres sin energía

NosotrAs: Mujeres sin energía
La Modalidad 10 permite a los trabajadores independientes acceder a servicios médicos y acumular semanas para su pensión.

¿Qué es la modalidad 10 del IMSS?... y qué tan efectiva es como alternativa a la modalidad 40
true

La injusticia detrás de las pensiones en México

Diego Gaxiola, director global de administración y finanzas, calificó el trimestre de ‘excepcional (...) Este desempeño nos da gran confianza de cara al 2027’

Los beneficios netos del mexicano Grupo Bimbo aumentan un 22.1% en tercer trimestre
Las ciudades, aunque nos parezcan inertes, son un ente vivo al que pertenecemos y que nos pertenece.

¿Qué tanto conoces la ciudad que habita en ti?
Explorando sabores en Saltillo: Reinventando la tradición del pan de muerto

Explorando sabores en Saltillo: Reinventando la tradición del pan de muerto
Trama. Connie Britton y Sam Nivola protagonizan una historia en la que las apariencias familiares esconden una inquietante verdad.

Llegan ‘Phony’ y nuevas temporadas