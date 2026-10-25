DIF Saltillo lleva atención dental gratuita a colonias y ejidos por medio de Amor en Movimiento
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La unidad móvil del DIF Saltillo ha realizado 184 jornadas en colonias, barrios y ejidos, con servicios dentales, lentes, aparatos auditivos y equipos para monitorear la salud
Más de 14 mil servicios dentales gratuitos ha brindado el programa Amor en Movimiento en Saltillo, mediante una unidad móvil del DIF municipal que acerca atención médica a habitantes de colonias, barrios y ejidos.
La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, informó que se han realizado 184 jornadas en 157 colonias y barrios, además de 27 ejidos, con el propósito de facilitar el acceso a servicios de salud a personas que enfrentan dificultades para recibir atención.
Explicó que, en materia de salud bucal, el programa permite atender a pacientes que llevaban largos periodos sin acudir al dentista, por lo que destacó la importancia de ofrecer consultas y servicios gratuitos a la población.
López Naranjo señaló que estas acciones se llevan a cabo con el respaldo del alcalde Javier Díaz González y forman parte de los esfuerzos para acercar servicios básicos de salud a los sectores que más los necesitan.
Además de la atención dental, Amor en Movimiento ha entregado 8 mil 747 lentes y 2 mil 646 aparatos auditivos, luego de realizar exámenes de la vista y estudios de audiometría para identificar las necesidades de los beneficiarios.
El programa también ha distribuido mil 398 glucómetros para medir los niveles de glucosa y 209 baumanómetros para monitorear la presión arterial de quienes requieren dar seguimiento a estas condiciones.
La presidenta honoraria del DIF invitó a la ciudadanía a consultar las redes sociales oficiales del organismo, donde se publican las próximas ubicaciones de la unidad móvil, para que más habitantes puedan acceder a los servicios disponibles.