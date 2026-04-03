Dipetre entrega cuenta pública 2025 y reporta finanzas sanas

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Coahuila
/ 3 abril 2026
    Dipetre entrega cuenta pública 2025 y reporta finanzas sanas
    Osvaldo Aguilar entregó al Congreso del Estado el documento. MANUEL RODRÍGUEZ

La institución transparenta el estatus financiero de las cuentas de la UAdeC, la UAAAN y la Sección 38 ante las autoridades correspondientes

El titular de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores del Estado (Dipetre), Osvaldo Aguilar, informó que el pasado 31 de marzo se realizó la entrega oficial de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2025.

El funcionario explicó que esta acción tiene como objetivo detallar el estado financiero y patrimonial de la institución, incluyendo las cuentas relacionadas con la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y la Sección 38.

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“Esto representa la entrega del estado financiero y del estatus que guarda la institución en materia patrimonial, así como de sus activos”, precisó.

Aguilar subrayó que este cumplimiento legal se realizó dentro de los plazos establecidos, con el fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos que aportan los trabajadores activos de los distintos organismos estatales.

“Lo hacemos con la responsabilidad de cumplir en tiempo y forma, y sobre todo de transparentar y mantener al día los recursos que representan las aportaciones de los compañeros activos”, afirmó.

Actualmente, la Dipetre administra la seguridad social de aproximadamente 12 mil trabajadores en activo, además de brindar atención a cerca de 11 mil personas entre jubilados, pensionados y beneficiarios en todo el estado.

En cuanto al crecimiento de la nómina, el director informó que en lo que va del año se han incorporado 121 nuevos beneficiarios bajo las tres modalidades de retiro contempladas por la ley vigente: por edad y antigüedad, por inhabilitación física o mental y de manera anticipada.

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Asimismo, destacó que también se han integrado beneficiarios directos, como cónyuges e hijos, quienes tras el fallecimiento del titular adquieren el derecho a recibir pensión, lo que representa un impacto directo en el presupuesto de la nómina.

Finalmente, el funcionario reiteró el compromiso de la Dipetre de mantener finanzas sanas, al tiempo que se continúa incorporando a quienes cumplen con los requisitos legales para acceder a una pensión o jubilación.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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