Diputado Attolini critica retenes de seguridad entre Torreón y Gómez Palacio; “es una medida ineficaz”, considera

Coahuila
/ 14 octubre 2025
    Attolini señaló que estas acciones vulneran derechos ciudadanos y entorpecen la movilidad, sin justificar el combate a la inseguridad. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

La seguridad en La Laguna debe ser una política de cooperación intermunicipal, no de imposición unilateral, asegura

El diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, criticó la instalación de retenes de seguridad en el cruce entre Gómez Palacio, Durango y Torreón, al considerar que se trata de una medida “ineficaz, invasiva y carente de fundamento técnico”.

Para el legislador, el combate a la inseguridad no se justifica con acciones que vulneran derechos y entorpecen la movilidad.

“Los retenes no son una estrategia de inteligencia, sino un reflejo de desconfianza hacia la ciudadanía”, consideró el diputado lagunero.

Attolini Murra destacó que la medida carece de estudios previos que justifiquen su eficacia o impacto, y recordó que incluso la alcaldesa de Gómez Palacio ha manifestado su desacuerdo con la instalación de estos puntos de control.

La alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, calificó de “medida improvisada y ocurrencia”, los filtros que se instalaron en la línea divisoria de Torreón y Gómez Palacio.

El endurecimiento de las revisiones en la frontera de los municipios laguneros se optó desde el ataque a policías municipales de Gómez Palacio el 4 de octubre, a plena luz del día.

Para el diputado de Morena, la seguridad en La Laguna debe ser una política de cooperación intermunicipal, no de imposición unilateral.

Además, subrayó el riesgo de que los retenes se conviertan en espacios de abusos, corrupción o discriminación, pues la falta de protocolos transparentes abre la puerta a prácticas arbitrarias y violaciones de derechos humanos.

Retenes
Seguridad

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

