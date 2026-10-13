Diputados piden investigar carboeléctricas en Nava operadas por la CFE ante reportes de humo negro

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Coahuila
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    Diputados piden investigar carboeléctricas en Nava operadas por la CFE ante reportes de humo negro
    Las carboeléctricas José López Portillo y Carbón II, en Nava, operan con reportes de humo negro y molestias entre habitantes de la región. CORTESÍA

Legisladores solicitaron la intervención de la CFE, Profepa y las secretarías de Medio Ambiente, Energía y Salud; habitantes reportan ardor de garganta, ojos llorosos y problemas respiratorios

Ante los recientes reportes de emisiones de humo negro en Nava y municipios aledaños, los diputados del Congreso de Coahuila, Guillermo Ruiz, Jorge Valdés y Antonio Flores plantearon exhortos a distintas autoridades federales para revisar las centrales carboeléctricas José López Portillo y Carbón II, operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y evaluar posibles afectaciones a la calidad del aire.

La solicitud surgió luego de que habitantes de la región de los Cinco Manantiales y de Piedras Negras manifestaran su preocupación por las emisiones visibles y reportaran molestias como ardor de garganta, ojos llorosos y problemas respiratorios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/recomiendan-cubrebocas-por-contaminacion-de-termoelectricas-en-nava-coahuila-DH24010047

Guillermo Ruiz y Antonio Flores Guerra pidieron la intervención de la CFE y otras autoridades para revisar las condiciones de operación de ambas centrales, investigar las causas de la contaminación y evaluar sus posibles consecuencias ambientales y sanitarias.

Ruiz propuso que la empresa revise las emisiones atmosféricas y el funcionamiento de los sistemas de control ambiental de las plantas. También planteó evaluar los recursos técnicos y presupuestales necesarios para realizar trabajos de mantenimiento, rehabilitación o modernización, de acuerdo con los resultados de la revisión.

Flores Guerra solicitó la intervención de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía y Salud, así como de la CFE, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y las autoridades ambientales estatales, para investigar las causas de la contaminación en Nava, Allende y Piedras Negras.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/humo-negro-en-termoelectricas-de-nava-provoca-preocupacion-y-alarma-entre-los-habitantes-MP23979959

Por su parte, Jorge Arturo Valdés Flores, diputado del Partido Verde Ecologista de México, amplió el llamado a la Profepa para que inspeccione las instalaciones y, en caso de detectar irregularidades, ordene medidas correctivas y aplique las sanciones administrativas correspondientes.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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