Diputados piden investigar carboeléctricas en Nava operadas por la CFE ante reportes de humo negro

Ante los recientes reportes de emisiones de humo negro en Nava y municipios aledaños, los diputados del Congreso de Coahuila, Guillermo Ruiz, Jorge Valdés y Antonio Flores plantearon exhortos a distintas autoridades federales para revisar las centrales carboeléctricas José López Portillo y Carbón II, operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y evaluar posibles afectaciones a la calidad del aire. La solicitud surgió luego de que habitantes de la región de los Cinco Manantiales y de Piedras Negras manifestaran su preocupación por las emisiones visibles y reportaran molestias como ardor de garganta, ojos llorosos y problemas respiratorios.

Guillermo Ruiz y Antonio Flores Guerra pidieron la intervención de la CFE y otras autoridades para revisar las condiciones de operación de ambas centrales, investigar las causas de la contaminación y evaluar sus posibles consecuencias ambientales y sanitarias. Ruiz propuso que la empresa revise las emisiones atmosféricas y el funcionamiento de los sistemas de control ambiental de las plantas. También planteó evaluar los recursos técnicos y presupuestales necesarios para realizar trabajos de mantenimiento, rehabilitación o modernización, de acuerdo con los resultados de la revisión. Flores Guerra solicitó la intervención de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía y Salud, así como de la CFE, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y las autoridades ambientales estatales, para investigar las causas de la contaminación en Nava, Allende y Piedras Negras.

Por su parte, Jorge Arturo Valdés Flores, diputado del Partido Verde Ecologista de México, amplió el llamado a la Profepa para que inspeccione las instalaciones y, en caso de detectar irregularidades, ordene medidas correctivas y aplique las sanciones administrativas correspondientes.