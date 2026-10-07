Humo negro en termoeléctricas de Nava provoca preocupación y alarma entre los habitantes

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    Humo negro en termoeléctricas de Nava provoca preocupación y alarma entre los habitantes
    Grandes columnas de humo oscuro provenientes del complejo termoeléctrico generaron nuevas denuncias entre habitantes de Nava. Las centrales José López Portillo y Carbón II utilizan carbón mineral para la generación de electricidad. CORTESÍA

Vecinos y grupos ambientalistas reportan en redes sociales columnas de severa contaminación procedentes del complejo termoeléctrico; exigen solución a las autoridades

NAVA, COAH.- Las columnas de humo oscuro provenientes de las centrales termoeléctricas instaladas en Nava volvieron a generar preocupación entre habitantes y ambientalistas de la Región Norte, luego de que durante los últimos días se difundieran imágenes de emisiones visibles desde distintos puntos del municipio.

Los señalamientos se concentran en el complejo carboeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad, integrado por las centrales José López Portillo, también conocida como Río Escondido, y Carbón II, ambas ubicadas sobre la carretera federal 57 y abastecidas principalmente con carbón mineral.

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Reportes publicados este miércoles y atribuidos a personal de la propia CFE señalan presuntas fallas en los precipitadores electrostáticos, dispositivos utilizados para capturar cenizas y partículas antes de que los gases producto de la combustión sean expulsados por las chimeneas.

La existencia e importancia de esos equipos en las plantas de Nava está documentada desde años atrás. La Auditoría Superior de la Federación detectó en Carbón II deficiencias y retrasos relacionados con la sustitución de precipitadores electrostáticos, precisamente diseñados para disminuir la emisión de contaminantes generados por la quema de carbón.

La preocupación ciudadana tampoco comenzó esta semana. Desde agosto habitantes de Nava habían reportado que una columna de humo oscuro permanecía visible durante largos periodos desde la central Río Escondido y solicitaron información oficial sobre la calidad del aire y los contaminantes presentes.

Estudios ambientales sobre las carboeléctricas de Nava han registrado históricamente emisiones de partículas suspendidas, PM10, PM2.5, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, entre otros compuestos asociados a la generación eléctrica mediante carbón.

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La regulación federal establece límites máximos para las emisiones provenientes de equipos que utilizan combustibles fósiles y contempla parámetros para partículas, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno mediante la NOM-085-SEMARNAT-2011.

Ante las nuevas emisiones visibles, habitantes y grupos ambientalistas demandan una revisión técnica de los sistemas de control y la publicación de mediciones actualizadas que permitan determinar las condiciones en las que operan las plantas y la calidad del aire que respiran las comunidades cercanas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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