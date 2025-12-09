Diputados piden reforzar operativos contra venta y uso de pirotecnia en Coahuila

De cara a las celebraciones navideñas, los diputados Antonio Flores, del Partido del Trabajo, y Edith Hernández, del PAN, hicieron un llamado a la Subsecretaría de Protección Civil y a los 38 municipios para reforzar los operativos que eviten la venta y uso de pirotecnia en el estado; así como que se informe a la población sobre los riesgos que estos artefactos representan, especialmente para niñas y niños.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma Fiscalía proceso legal y acuerdos reparatorios por muerte de joven abogada en Saltillo

El llamado surge luego de que la Subsecretaría de Protección Civil informó recientemente que no se otorgarán permisos para la transportación ni comercialización de pirotecnia, y pidió a los municipios apoyar en la vigilancia y en la sanción a quienes incumplan estas disposiciones.

En su llamado, la diputada Edith Hernández recordó que cada diciembre aumentan los incidentes relacionados con pirotecnia y que estos suelen provocar lesiones en menores, desde leves hasta graves como daño visual, lesiones en las manos, pérdida auditiva y quemaduras.

El diputado Antonio Flores añadió su solicitud para reforzar inspecciones en establecimientos comerciales, mercados, tianguis, puestos ambulantes y cualquier punto donde pueda presentarse la venta de estos productos.

Cabe recordar que en el estado se han registrado accidentes recientes a pesar de la prohibición. Hace algunas semanas se reportaron menores lesionados en el municipio de Francisco I. Madero y, días después, una mujer de la tercera edad perdió su vivienda por un incendio originado cuando un cohete cayó sobre su casa. Además, en enero de 2024, una explosión en una vivienda de la colonia Zaragoza, en Saltillo, donde se comercializaba pirotecnia, dejó una persona sin vida y otra lesionada.

Antonio Flores solicitó además que se verifique el aforo en eventos públicos y privados para asegurar que se cumplan las medidas de seguridad, así como informar a la ciudadanía sobre el uso de pirotecnia y habilitar líneas de reporte para la venta clandestina.