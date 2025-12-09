Confirma Fiscalía proceso legal y acuerdos reparatorios por muerte de joven abogada en Saltillo

El delegado Julio Loera explicó que la justicia restaurativa, incluyendo disculpas públicas, es una opción en casos de homicidio culposo por accidente

El proceso formal por la muerte de una joven abogada en un accidente automovilístico en Saltillo dio inicio, confirmó Julio Loera, delegado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila, Región Sureste. La autoridad judicial impuso la presentación periódica como medida cautelar tras la audiencia inicial llevada a cabo el día de ayer. El funcionario también confirmó que la justicia restaurativa se encuentra en la mesa de soluciones alternas.

El delegado Loera detalló los primeros pasos tras la detención del presunto responsable en el trágico accidente ocurrido días antes en la capital coahuilense.

“De hecho, ya el día de ayer se llevó a cabo la audiencia inicial en donde la defensa solicitó que se vinculara a proceso en ese momento”, señaló el funcionario, quien destacó la prontitud del caso.

Tras la vinculación, se dictó la medida de presentación periódica, que fue solicitada. “Pues ya empezamos con el proceso formal ante el juez de control”, confirmó Loera sobre el avance de la causa legal.

A pesar de que la Fiscalía aún no cuenta con una propuesta formal de la familia de la víctima, el delegado subrayó que la vía de la justicia restaurativa es una opción viable.

“Sí, definitivamente en los casos de homicidios culposos, siempre existe esta posibilidad”, afirmó el delegado al ser cuestionado sobre la opción de conciliación o mediación entre las partes.

Loera explicó que cuando los homicidios se cometen sin la intención de causar daño, “la ley prevé salidas alternas, en este caso, los acuerdos reparatorios”.

Estos mecanismos no solo consisten en el resarcimiento económico del daño, sino que “también pueden consistir en disculpas públicas”, indicó el delegado de la Región Sureste.

En ocasiones, las familias no buscan un tema monetario, pues “a veces es tanta la conciencia o las personas no buscan un resarcimiento económico que basta con una disculpa”, comentó Loera.

Para facilitar estos diálogos, la Fiscalía cuenta con mecanismos alternativos y mediadores. “También el poder judicial cuenta con estos mecanismos en donde se brinda la atención”, agregó.

El delegado concluyó que la institución siempre opta por los medios alternos “porque este sea el primer escalón dentro de la procuración de justicia” antes de proceder a la judicialización total.

