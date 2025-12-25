Disminuye en Coahuila y Nuevo León consumo de alcohol en menores de edad

El consumo de alcohol en menores de edad disminuyó en 2025 respecto al 2016 en Coahuila y Nuevo León de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (Encodat).

La Encuesta reveló que la región denominada como Norcentral pasó de un 14.4 por ciento de las personas entre 12 y 17 años que consumieron alcohol en el último mes a 5.4 por ciento.

Esta disminución fue la tercera más pronunciada en cuanto a puntos porcentuales por debajo de la región Occidental que pasó de 27.7 a 10.1 por ciento y de Centro Sur que pasó de 14.3 a 5 por ciento.

La región occidental corresponde a los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima y Nayarit; por otro lado la región Centro Sur abarca Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

La tendencia se mantuvo al cuestionamiento del consumo en el último año pues en la misma región pasó de 24.9 a 11.7 por ciento y de 34 a 20.2 por ciento respecto al consumo “alguna vez”.

Resultados similares se obtuvieron con los menores de edad a nivel nacional pues en 2016 el 16.1 por ciento reportó haber consumido alcohol alguna vez y en 2025 fue el 7.5 por ciento.

BAJA CONSUMO DE DROGAS ILEGALES

A nivel nacional, el uso de drogas ilegales “en el último año” también disminuyó al pasar de 2.6 en 2016 a 1.9 en 2025.

El cannabis y la cocaína fueron las sustancias reportadas como las de mayor consumo entre los menores de edad.

Respecto al consumo excesivo diario, es decir consumo diario de al menos una bebida estándar (copa) de cualquier bebida que contenga alcohol, a nivel nacional el porcentaje en menores de edad también disminuyó pasando de 15.2 a 6.3 por ciento.

También en el ámbito nacional, un aspecto que vio un aumento fue el uso de cigarrillos electrónicos en menores de edad pues pasó de 1.1 por ciento en 2016 a 3.1 por ciento en 2025.

El tabaco fumado en menores de edad bajó de 4.9 a 2 por ciento en menores de edad.