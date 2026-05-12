Dividir a AHMSA, opción para realizar su venta: economista Marcelo Lara

Agregó que es muy complicado que se tenga una reactivación de la empresa como lo fue en el pasado; tiene que nacer una división de negocios y también dejó en claro que la planta será solo el brazo siderúrgico de otra empresa. Entre los productos que puede incluir en esa división están el acero planchado, los tubos y el acero en placa, entre otros.

Reactivarse solo con una división de negocios de sus productos más rentables es la salida más factible que tiene Altos Hornos de México (AHMSA) , consideró el ex presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) Coahuila Sureste, Marcelo Lara Saucedo.

Recordó que fue en noviembre de 2024 cuando la empresa se declaró en quiebra y el proceso que utilizaba para producir acero, como la fundición del hierro, es muy complicado, muy costoso y lleva unos años detenido, lo que representa un hándicap muy negativo para quien la pueda comprar.

Toda vez que los activos se vuelven obsoletos, calentar los hornos les llevará meses y volver a tener la logística para atraer hierro y fundirlo también es complicado, lo que generaría que no fuera rentable de manera inmediata para el comprador.

A ello se suma su carga de pasivos, que supera los 61 mil millones de pesos, recursos que se adeudan principalmente a un banco, así como a instituciones del Gobierno Federal (CFE, Pemex, Infonavit y el IMSS); además, la carga más coyuntural es la laboral y la que se tiene con proveedores, que llega a los 22 mil millones de pesos.

En este caso, el concurso mercantil lo que busca es que la empresa se venda de manera ordenada; sin embargo, añadió que la carga patronal, si bien es el derecho de los trabajadores de recibir una liquidación por los años trabajados en la empresa, también está obstaculizando, según su opinión, concretar la venta con un postor.

A ello se suma que el principal banco con el que se tiene la deuda, misma que está garantizada con activos propios de la empresa; por ello, cuando de alguna manera se está por cerrar con un comprador, entran los acreedores de este banco para revisar que existan las condiciones para recuperar su dinero. Aunque se entiende que el trabajador es la prioridad, ellos también demandan recuperar lo que se les adeuda.

El ex presidente del IMEF indicó que se han marcado dos parámetros para la venta, con un mínimo de mil 120 millones de dólares y un máximo de mil 400 millones de dólares; sin embargo, lo cierto es que la última postura de compra fue menor a la cantidad que se ofreció.

“No rebasó los mil millones de dólares (la última postura), en el entendido de que había que revisar todo el proceso de liquidación de los trabajadores y el pasivo que se tiene con la institución financiera; por ello, esto se torna cada vez más complejo, aun con la buena voluntad que pudiera existir del Gobierno Federal”, aseguró.