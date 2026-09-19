Documentan ocho especies de murciélagos en Maderas del Carmen, Coahuila

Ocho especies de murciélagos fueron documentadas durante una investigación de campo realizada en el Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen, en el norte de Coahuila. La exploración se llevó a cabo en mayo, en una zona que comprende territorio de los municipios de Ocampo, Múzquiz y Acuña, con la participación de especialistas del Instituto de Ecología y la Secretaría de Medio Ambiente estatal.

La mayoría de las especies de murciélagos presentes en Coahuila son insectívoras, por lo que contribuyen al control natural de plagas agrícolas y forestales. Otras se alimentan de néctar y polen y participan en la polinización de distintas plantas. CONTROLADORES NATURALES DE INSECTOS Entre las especies registradas se encuentra el murciélago orejón de Townsend (Corynorhinus townsendii), reconocible por sus grandes orejas y cuya alimentación incluye polillas nocturnas. También se identificó el murciélago moreno norteamericano (Eptesicus fuscus), que consume principalmente escarabajos y otros insectos. Otra de las especies documentadas fue el murciélago barba arrugada (Mormoops megalophylla), cuya localidad tipo se encuentra en Parras, Coahuila. Esta especie puede formar grandes colonias en cuevas y se alimenta de polillas de importancia agrícola y forestal.

El registro incluyó además al murciélago ratón de California (Myotis californicus), que utiliza cuevas como refugio y puede hibernar durante la temporada fría; así como al murciélago ratón de cara negra (Myotis ciliolabrum), del que también se ha documentado hibernación en México. Completaron el listado el murciélago de cañón (Parastrellus hesperus), que encuentra refugio en grietas de rocas y cañones; el murciélago canoso de cola peluda (Lasiurus cinereus), caracterizado por su abundante pelaje, y el murciélago pálido (Antrozous pallidus), capaz de alimentarse incluso de escorpiones.

REFUGIOS CLAVE PARA SU CONSERVACIÓN La secretaria de Medio Ambiente, Diana Susana Estens de la Garza, señaló que los murciélagos cumplen funciones relacionadas con el control de insectos, la polinización y la dispersión de semillas.

Por ello, destacó la importancia de conservar cuevas, cañones y otros refugios naturales que utilizan estas especies. La funcionaria señaló que los murciélagos también pueden ser indicadores de las condiciones de los ecosistemas y llamó a evitar acciones que afecten sus poblaciones.

“Conocerlos es el primer paso para protegerlos. Los murciélagos son parte de nuestro patrimonio natural y cumplen una labor silenciosa, pero esencial para la conservación de la biodiversidad de Coahuila”, señaló.