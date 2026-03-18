Eagle Pass se une por la inclusión: anuncian Caminata del Autismo 2026

EAGLE PASS, TX.- El Consulado de México en Eagle Pass extendió una invitación a toda la comunidad para participar en la Caminata del Autismo, un evento que busca promover la inclusión y sensibilizar sobre esta condición.

La cónsul Vivían Juárez Mondragón informó que la actividad se realizará el próximo miércoles 1 de abril a las 6:00 p.m. El recorrido iniciará en el Historic Maverick County Courthouse y concluirá en la Plaza San Juan, atravesando una de las zonas más representativas de la ciudad.