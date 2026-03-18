Eagle Pass se une por la inclusión: anuncian Caminata del Autismo 2026
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El Consulado de México en Eagle Pass invita a la comunidad a la Caminata del Autismo, un evento para promover la inclusión y sensibilizar sobre esta condición, que se realizará el 1 de abril en el centro de la ciudad
EAGLE PASS, TX.- El Consulado de México en Eagle Pass extendió una invitación a toda la comunidad para participar en la Caminata del Autismo, un evento que busca promover la inclusión y sensibilizar sobre esta condición.
La cónsul Vivían Juárez Mondragón informó que la actividad se realizará el próximo miércoles 1 de abril a las 6:00 p.m. El recorrido iniciará en el Historic Maverick County Courthouse y concluirá en la Plaza San Juan, atravesando una de las zonas más representativas de la ciudad.
La caminata forma parte de las acciones destinadas a visibilizar el autismo y fomentar valores como la empatía, el respeto y la integración de las personas dentro del espectro autista.
Diversas organizaciones y dependencias se han sumado a este esfuerzo binacional, reforzando el compromiso de generar conciencia social. Se espera la participación de familias, jóvenes y ciudadanos que deseen apoyar la causa, quienes podrán asistir portando prendas alusivas al autismo.
Finalmente, el Consulado reiteró la invitación abierta a toda la comunidad para ser parte de esta jornada que, además de recreativa, busca fortalecer los lazos sociales y la inclusión.