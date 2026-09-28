Editorial coahuilense presenta en Monterrey libro sobre la Tribu Lipán Apache

La publicación, editada por Editorial Amonite, fue presentada en el Museo de Historia Mexicana durante el Coloquio William Breen Murray 2026, dedicado este año a la memoria, el patrimonio, la construcción de identidades y las visiones del futuro.

MONTERREY, NL.- Una serie de relatos sobre la creación, la muerte, el viento, el trueno y los animales que forman parte de la cosmovisión de la Tribu Lipán Apache fueron llevados al libro y al grabado por la artista coahuilense Marisol Lara Rodríguez, quien presentó Caminante gris y otros relatos espirituales de la Tribu Lipán Apache.

Durante su participación, Lara Rodríguez explicó que el proyecto surgió de un proceso de investigación y diálogo directo con integrantes de la comunidad Lipán Apache de Texas, particularmente con miembros de su consejo tribal y con Rachel Monday, narradora de la comunidad asentada en El Paso, Texas.

A través de esos encuentros, la artista tuvo acceso a historias que se han transmitido principalmente mediante la tradición oral.

“Ellos abrieron todo este conocimiento conmigo, compartieron todas estas fábulas, leyendas y algunos mitos”, relató durante la presentación.

UNA HISTORIA VINCULADA CON COAHUILA

Para Lara Rodríguez, acercarse a las narraciones Lipán Apache también significó recuperar una parte de la historia relacionada con el norte de México, particularmente con Coahuila.

“Su historia está enlazada con Coahuila. Yo soy coahuilense y su historia está enlazada con la nuestra”, expresó la artista.

La relación histórica de distintos grupos originarios con el territorio coahuilense y otras regiones del norte de México fue uno de los elementos que despertaron su interés por conocer y preservar estas narraciones.

El proyecto buscó trasladar esas historias a un lenguaje visual sin desvincularlas de su significado cultural. Para ello, Lara Rodríguez mantuvo comunicación con integrantes de la comunidad durante el desarrollo de las ilustraciones, quienes conocieron los avances de la obra y le permitieron trabajar con libertad creativa.

La artista señaló que uno de los principales retos fue mantener un equilibrio entre su interpretación artística y el respeto por símbolos y relatos considerados sagrados por la comunidad.

DEL RELATO ORAL AL GRABADO

Las imágenes que acompañan el libro fueron elaboradas mediante técnicas tradicionales como el grabado en linóleo y la xilografía, para posteriormente ser digitalizadas e incorporadas a la publicación.

La elección de estas técnicas estuvo relacionada con uno de los relatos sobre el origen de la Tribu Lipán Apache, en el que seres humanos, animales y árboles permanecían inicialmente bajo tierra, en un espacio marcado por la oscuridad.

La narración llevó a la artista a plantear imágenes construidas a partir del contraste entre la sombra y la luz.

“Me inspiró mucho la historia de que todos estaban en la oscuridad; por eso pensé: mejor vámonos directamente con la matriz a sacar nada más las luces”, explicó.

El resultado es una propuesta que combina investigación, tradición oral y creación gráfica para acercar al público a una serie de historias vinculadas con la visión del mundo de la comunidad Lipán Apache.

Entre los relatos aparecen referencias a la creación y a elementos de la naturaleza, además de animales que tienen un papel dentro de esta cosmovisión, como el venado, el búfalo, el antílope, el cuervo, el tejón y la liebre.