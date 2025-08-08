Egresa segunda generación de la Preparatoria IMARC, en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 8 agosto 2025
    Egresa segunda generación de la Preparatoria IMARC, en Ramos Arizpe
    Jóvenes graduados celebran la culminación de su educación media superior, alentados a enfrentar nuevos retos con valentía y compromiso. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reconoció el esfuerzo de los jóvenes y destacó programas clave como la Ruta Estudiantil Gratuita, que benefician a la juventud local

RAMOS ARIZPE, COAH.- En un acto cargado de emoción y esperanza, el Gobierno de Ramos Arizpe reafirmó su compromiso con la educación como motor fundamental para el desarrollo social y la construcción de un futuro con más oportunidades para las y los jóvenes del municipio.

Durante la ceremonia de graduación de la segunda generación de preparatoria del Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC), el presidente municipal, Tomás Gutiérrez Merino, reconoció el esfuerzo y dedicación de cada estudiante que culminó esta etapa formativa. La ceremonia congregó a autoridades municipales, educativas, padres de familia y la comunidad estudiantil.

El Alcalde estuvo acompañado por Hazel Israel Santos Rodríguez, director del IMARC; Eva Kerena Hernández Martínez, coordinadora de la Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila; y Ricardo Rodríguez, padrino de generación.

En su mensaje, Gutiérrez Merino felicitó a los jóvenes y les motivó a encarar con valentía los nuevos desafíos que tendrán por delante.

“Lo que hoy celebramos no es el final, sino el comienzo de un nuevo camino. Sean valientes, auténticos y responsables. El mundo necesita jóvenes como ustedes: comprometidos, críticos y humanos”, expresó.

El Presidente Municipal subrayó también el apoyo invaluable de las familias y docentes en el proceso educativo y recordó uno de los compromisos cumplidos con la juventud local: la implementación de la Ruta Estudiantil Gratuita.

“Hace un año, jóvenes como ustedes me pedían un transporte digno. Hoy tenemos una ruta moderna, climatizada, ecológica y sin costo, que pasa por las principales universidades y preparatorias de la ciudad. Esto es resultado de escuchar y trabajar para ustedes”, afirmó.

Con iniciativas como la Ruta Estudiantil Gratuita y el programa “En tu escuela tú eliges”, tanto el Gobierno Estatal como el Municipal continúan fortaleciendo las condiciones de enseñanza y la movilidad hacia los planteles públicos de Ramos Arizpe, impulsando el bienestar y desarrollo integral de la juventud.

Temas


Educación
Graduación

Localizaciones


Ramos Arizpe

