Monclova reconoce a quienes dejan huella con la Presea Alonso de León

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, entregará la Presea Alonso de León a tres destacadas figuras que han dejado una huella profunda en la vida educativa, deportiva y social de la ciudad.

La atleta de talla internacional Nora Leticia Rocha será reconocida por su brillante trayectoria en el atletismo mexicano, donde ha impuesto marcas históricas y representado con orgullo al país en competencias internacionales.

Su récord nacional de mil 500 metros planos, conseguido en 1998 en Richmond, Canadá, se mantuvo vigente por dos décadas, y su marca en 5K ruta (15’20’’) es la segunda mejor en la historia de México.

DARÁN UNA POSTMORTEM

En la categoría post mortem, el galardón será para la maestra, escritora y promotora cultural Rosario Domínguez Gutiérrez, quien dedicó más de 40 años a la enseñanza y al impulso de la literatura y las artes en instituciones de nivel medio y superior.

El reconocimiento en la categoría de organización no gubernamental será para el Movimiento Scout en Monclova, fundado en 1949 por el ingeniero Pablo M. Sada, por su contribución a la formación de valores, liderazgo y compromiso comunitario entre generaciones de jóvenes.

El alcalde Carlos Villarreal subrayó que la Presea Alonso de León es un tributo a quienes, con su ejemplo y dedicación, inspiran a seguir construyendo una ciudad más unida, orgullosa de sus raíces y con visión de futuro.

La ceremonia reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de enaltecer a las personas e instituciones que han marcado positivamente la historia y el desarrollo de Monclova.