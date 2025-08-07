Ruta Estudiantil de Ramos Arizpe recibe el respaldo de la ciudadanía

La entrada en operaciones de la Ruta Estudiantil Gratuita de Ramos Arizpe fue catalogada como un éxito por distintos sectores de la población. Estudiantes, madres de familia, trabajadores y adultos mayores destacan el impacto inmediato de esta política pública que coloca a la movilidad digna como un derecho, no un privilegio. TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe inaugura la primera ruta de transporte gratuito de Coahuila

“Tengo un hermano que diariamente tiene que pagar su ruta o gasolina para trasladarse, así que este proyecto me parece una excelente opción. Ramos Arizpe está creciendo y muchas colonias están lejos del centro, por lo que este servicio representa una gran ventaja para quienes viven en zonas más retiradas. Conozco alumnos que deben tomar hasta dos rutas para llegar a sus escuelas. Además, algunos planteles cuentan con transporte escolar, pero suelen ir saturados, sin clima y en unidades muy antiguas. Ayer vi los nuevos camiones y me encantaron; se ven cómodos, modernos y, sobre todo, seguros. Creo que los estudiantes van a viajar mucho más tranquilos y eso vale la pena”, expresó Rubí Coral Ríos, habitante de Ramos Arizpe La implementación de este sistema de transporte sin costo es resultado de una visión compartida entre el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y el liderazgo cercano y receptivo del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien desde su campaña electoral preguntó directamente a la juventud ramosarizpense qué necesitaba más: becas o transporte gratuito. La respuesta fue unánime: movernos con seguridad, eficiencia y sin afectar la economía familiar.

Con base en ese sentir ciudadano, Tomás Gutiérrez trabajó desde antes de asumir funciones para diseñar una solución viable, moderna y con visión de futuro. Hoy, esa promesa es realidad gracias al respaldo del Ejecutivo estatal y a una ejemplar coordinación institucional. POSITIVO PARA ESTUDIANTES “Me parece una excelente opción, especialmente para los estudiantes que viven lejos o que a veces no tienen dinero suficiente para el camión. Hay ocasiones en las que no saben cómo podrán llegar a la universidad, lo cual genera mucha incertidumbre. Por eso, al enterarnos de este nuevo transporte, fue una noticia muy positiva y motivadora. Sin duda, resolverá muchas situaciones difíciles que enfrentábamos por la falta de movilidad”, señaló Flor Elena Jiménez Ramírez, estudiante de la Universidad Tecnológica de Coahuila.

El circuito de 17 kilómetros cubre zonas habitacionales, centros de estudio, áreas industriales, hospitales, el centro histórico y más, con unidades de última generación que operan los 365 días del año. Aire acondicionado, accesibilidad universal, cámaras de vigilancia y pantallas informativas son parte del equipamiento que garantiza un servicio de calidad. Pero el impacto no es solo funcional, sino también económico y social. Familias que antes destinaban un recurso económico diario en transporte, ahora pueden reorientarlo a alimentación, útiles escolares u otras necesidades básicas. La Ruta Estudiantil está abierta a toda la ciudadanía, permitiendo una movilidad más justa, inclusiva y sustentable. Esta apertura ha sido clave para su aceptación generalizada y para el fortalecimiento del tejido social.

“Me parece un gran beneficio, sobre todo porque es gratuito. En mi caso, vengo desde Saltillo y eso implica dos o tres pasajes diarios, así que representa un ahorro importante. Además, aunque es un transporte pensado para estudiantes, también está abierto a toda la población, lo cual lo hace aún más valioso. Mi mensaje para la ciudadanía es que aprovechen estas rutas gratuitas, pero también que las cuiden: no las pinten, no las maltraten y contribuyan a mantenerlas limpias y en buen estado”, compartió Ises Kholm. TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe y Saltillo conectarán con ruta intermunicipal de transporte gratuito