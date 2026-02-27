Egresan 57 nuevos profesionistas de la Universidad Tecnológica de Coahuila
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Egresa la LIV generación de Técnico Superior Universitario e Ingeniería
RAMOS ARIZPE, COAH.- La Universidad Tecnológica de Coahuila celebró la graduación de la LIV Generación de Técnico Superior Universitario (TSU) e Ingeniería, en una ceremonia colmada de orgullo, esperanza y un profundo sentido de comunidad académica.
En esta ocasión, 57 estudiantes concluyeron satisfactoriamente su formación profesional en los programas de TSU en Mecatrónica área Automatización; TSU en Procesos Industriales área Manufactura; TSU en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia; TSU en Logística área Cadena de Suministros; TSU en Química área Biotecnología; así como Ingeniería en Nanotecnología.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: SEP acumula 55 quejas por certificados apócrifos y escuelas sin validez oficial en 2026
Durante el acto protocolario, autoridades universitarias, docentes y familiares acompañaron a las y los graduandos en un momento que simboliza la culminación de años de esfuerzo, disciplina y constancia.
UN APLAUSO UNIÓ A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Uno de los instantes más significativos de la ceremonia se vivió cuando el rector, Sergio Guadarrama, solicitó a los asistentes brindar un aplauso con los mejores deseos de recuperación y bendiciones para Edwin Gerardo Gaona Sánchez, egresado de TSU en Mecatrónica, quien atraviesa por un delicado momento de salud.
En un gesto de solidaridad y respaldo institucional, sus padres recibieron el título en su representación, en medio de muestras de afecto y acompañamiento por parte de la comunidad universitaria.
En su mensaje dirigido a la LIV Generación, el rector reconoció el empeño de las y los jóvenes al afirmar: “Eligieron el mejor camino y supieron, sobre todo, persistir”, subrayando la determinación que los llevó a alcanzar esta meta académica.
La ceremonia no solo representó la conclusión de una etapa formativa, sino también el inicio de nuevos desafíos profesionales para quienes, desde ahora, se incorporan al sector productivo con una preparación técnica y científica acorde a las demandas actuales.