Egresan 57 nuevos profesionistas de la Universidad Tecnológica de Coahuila

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Universidad Tecnológica de Coahuila celebró la graduación de la LIV Generación de Técnico Superior Universitario (TSU) e Ingeniería, en una ceremonia colmada de orgullo, esperanza y un profundo sentido de comunidad académica.

En esta ocasión, 57 estudiantes concluyeron satisfactoriamente su formación profesional en los programas de TSU en Mecatrónica área Automatización; TSU en Procesos Industriales área Manufactura; TSU en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia; TSU en Logística área Cadena de Suministros; TSU en Química área Biotecnología; así como Ingeniería en Nanotecnología.

Durante el acto protocolario, autoridades universitarias, docentes y familiares acompañaron a las y los graduandos en un momento que simboliza la culminación de años de esfuerzo, disciplina y constancia.