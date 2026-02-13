El 14 de febrero también puede afectar la salud mental: rupturas, presión social y señales de alerta

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 13 febrero 2026
    El 14 de febrero también puede afectar la salud mental: rupturas, presión social y señales de alerta
    El doctor en psicología Juan Pablo Gualajára señala que pedir ayuda profesional y fortalecer redes de apoyo es clave para prevenir crisis emocionales. FOTO: FREEPIK

Rupturas, presión social y duelos emocionales: cuando el 14 de febrero intensifica lo que no se ha resuelto

El 14 de febrero suele asociarse con el amor, las parejas y las demostraciones afectivas; sin embargo, esta fecha también puede intensificar emociones como tristeza, ansiedad o frustración, especialmente en personas que atraviesan una ruptura amorosa o que no cuentan con una relación de pareja.

De acuerdo con el doctor en psicología Juan Pablo Gualajára, fechas simbólicas como el Día del Amor y la Amistad funcionan como un amplificador emocional, ya que llevan a muchas personas a cuestionarse su historia afectiva, compararse con modelos idealizados de pareja y revivir duelos no resueltos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué el 14 de febrero es considerado el Día del Amor?

“Estas fechas intensifican emociones que ya existían. Al igual que ocurre en Navidad, el 14 de febrero nos confronta con lo que hemos vivido, lo que no hemos resuelto y las expectativas que tenemos sobre las relaciones”, explicó.

LAS RELACIONES POCO SALUDABLES

El especialista señaló que una parte importante de los problemas de salud mental en parejas tiene su origen en creencias aprendidas culturalmente, por el machismo, el sexismo o la normalización de la violencia emocional, física o sexual dentro de las relaciones.

“Hemos crecido viendo dinámicas de pareja que no son saludables y muchas veces justificamos abusos, agresiones o malos tratos como parte normal de una relación”, advirtió.

Indicó que dificultades en la comunicación, falta de regulación emocional, bromas hirientes, control excesivo o relaciones sexuales sin consentimiento son señales de alarma que no deberían normalizarse.

RUPTURAS

Gualajara explicó que tras una ruptura amorosa es normal experimentar tristeza, desánimo o recuerdos constantes de la expareja; sin embargo, cuando el duelo se prolonga por meses o incluso más de un año, puede ser señal de que la persona no está logrando procesar la pérdida de manera saludable.

“El duelo es natural, pero cuando se estanca, afecta el equilibrio emocional y la capacidad de seguir con proyectos personales. En esos casos, buscar ayuda profesional es fundamental”, señaló.

Añadió que iniciar una nueva relación sin haber elaborado el duelo puede generar comparaciones constantes, expectativas irreales y conflictos que afectan la estabilidad emocional.

SEÑALES QUE NO DEBES IGNORAR

El especialista recomendó prestar atención a cambios de comportamiento como:

-Aislamiento de amigos y familiares.

-Abandono de actividades que antes generaban placer.

-Irritabilidad constante o cambios bruscos de ánimo.

-Falta de energía, tristeza persistente o preocupación excesiva.

En el caso de relaciones violentas, subrayó que el aislamiento social suele ser una de las señales más claras de alerta.

“La familia y los amigos deben mantener una actitud empática, sin juzgar. Juzgar o confrontar puede generar culpa y vergüenza, y alejar aún más a la persona que necesita apoyo”, explicó.

PEDIR AYUDA

Sobre la resistencia a acudir a terapia, especialmente entre jóvenes, el doctor señaló que persisten mitos relacionados con el costo, el miedo a ser juzgados o la influencia de enfoques sin base científica.

“La psicoterapia es un servicio de salud. Pedir ayuda no es debilidad; es una forma de cuidarse”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Será 14 de febrero ligero respiro para la economía, coinciden restauranteros, comerciantes y hoteleros

Recomendó que, al sentirse emocionalmente rebasados en estas fechas, las personas busquen actividades gratificantes, mantengan contacto con redes de apoyo y, de ser necesario, soliciten atención psicológica profesional.

MÁS ALLÁ DE LA PAREJA

Finalmente, el especialista invitó a no colocar todo el peso de la vida emocional en una sola relación.

“Las relaciones de pareja son importantes, pero no lo son todo. El trabajo, los amigos, los intereses personales y los proyectos de vida también sostienen nuestro bienestar. Cuando una sola área lo ocupa todo, empezamos a limitarnos”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
14 de febrero

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Entre los cuestionamientos a su gestión se mencionó su negativa a incluir mayor presencia femenina en el libro México.

SEP separa a Marx Arriaga de Materiales Educativos; dependencia niega desalojo y habla de trámite administrativo

Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
Despertarse con energía no depende únicamente de la cantidad de horas dormidas, sino de la calidad del descanso.

¿Te despiertas agotado? El celular sabotea tu sueño
true

Fosas clandestinas: Concordia, microcosmos del horror
Consideran que se puede aprovechar la fecha para pensar en el amplio abanico de parejas que existen actualmente y en las condiciones para relaciones positivas.

UNAM propone replantear el 14 de febrero y advierte riesgos del modelo tradicional del amor romántico

true

Semana de 40 horas: los impactos que traerá
true

Morena: Patología y política
Experiencias especiales impulsan reservaciones este 14 de febrero

Restaurantes reportan hasta 80% de reservaciones por San Valentín: Canirac Saltillo