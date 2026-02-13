El 14 de febrero también puede afectar la salud mental: rupturas, presión social y señales de alerta

El 14 de febrero suele asociarse con el amor, las parejas y las demostraciones afectivas; sin embargo, esta fecha también puede intensificar emociones como tristeza, ansiedad o frustración, especialmente en personas que atraviesan una ruptura amorosa o que no cuentan con una relación de pareja.

De acuerdo con el doctor en psicología Juan Pablo Gualajára, fechas simbólicas como el Día del Amor y la Amistad funcionan como un amplificador emocional, ya que llevan a muchas personas a cuestionarse su historia afectiva, compararse con modelos idealizados de pareja y revivir duelos no resueltos.

“Estas fechas intensifican emociones que ya existían. Al igual que ocurre en Navidad, el 14 de febrero nos confronta con lo que hemos vivido, lo que no hemos resuelto y las expectativas que tenemos sobre las relaciones”, explicó.

LAS RELACIONES POCO SALUDABLES

El especialista señaló que una parte importante de los problemas de salud mental en parejas tiene su origen en creencias aprendidas culturalmente, por el machismo, el sexismo o la normalización de la violencia emocional, física o sexual dentro de las relaciones.

“Hemos crecido viendo dinámicas de pareja que no son saludables y muchas veces justificamos abusos, agresiones o malos tratos como parte normal de una relación”, advirtió.

Indicó que dificultades en la comunicación, falta de regulación emocional, bromas hirientes, control excesivo o relaciones sexuales sin consentimiento son señales de alarma que no deberían normalizarse.

RUPTURAS

Gualajara explicó que tras una ruptura amorosa es normal experimentar tristeza, desánimo o recuerdos constantes de la expareja; sin embargo, cuando el duelo se prolonga por meses o incluso más de un año, puede ser señal de que la persona no está logrando procesar la pérdida de manera saludable.

“El duelo es natural, pero cuando se estanca, afecta el equilibrio emocional y la capacidad de seguir con proyectos personales. En esos casos, buscar ayuda profesional es fundamental”, señaló.

Añadió que iniciar una nueva relación sin haber elaborado el duelo puede generar comparaciones constantes, expectativas irreales y conflictos que afectan la estabilidad emocional.

SEÑALES QUE NO DEBES IGNORAR

El especialista recomendó prestar atención a cambios de comportamiento como:

-Aislamiento de amigos y familiares.

-Abandono de actividades que antes generaban placer.

-Irritabilidad constante o cambios bruscos de ánimo.

-Falta de energía, tristeza persistente o preocupación excesiva.

En el caso de relaciones violentas, subrayó que el aislamiento social suele ser una de las señales más claras de alerta.

“La familia y los amigos deben mantener una actitud empática, sin juzgar. Juzgar o confrontar puede generar culpa y vergüenza, y alejar aún más a la persona que necesita apoyo”, explicó.

PEDIR AYUDA

Sobre la resistencia a acudir a terapia, especialmente entre jóvenes, el doctor señaló que persisten mitos relacionados con el costo, el miedo a ser juzgados o la influencia de enfoques sin base científica.

“La psicoterapia es un servicio de salud. Pedir ayuda no es debilidad; es una forma de cuidarse”, afirmó.

Recomendó que, al sentirse emocionalmente rebasados en estas fechas, las personas busquen actividades gratificantes, mantengan contacto con redes de apoyo y, de ser necesario, soliciten atención psicológica profesional.

MÁS ALLÁ DE LA PAREJA

Finalmente, el especialista invitó a no colocar todo el peso de la vida emocional en una sola relación.

“Las relaciones de pareja son importantes, pero no lo son todo. El trabajo, los amigos, los intereses personales y los proyectos de vida también sostienen nuestro bienestar. Cuando una sola área lo ocupa todo, empezamos a limitarnos”, concluyó.