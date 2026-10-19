El 3 de noviembre deberá tomar protesta nueva consejera presidenta del IEC

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    El 3 de noviembre deberá tomar protesta nueva consejera presidenta del IEC
    Óscar Daniel Rodríguez volverá a su cargo como consejero electoral del IEC a más tardar el 3 de noviembre, cuando asuma la nueva presidenta del organismo. REDES SOCIALES

El IEC revisa los perfiles para integrar los Comités Municipales Electorales que participarán en la organización del próximo proceso electoral, la jornada de votación y el cómputo de resultados

El presidente consejero del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez recordó que dentro de un par de semanas retornará a su cargo como consejero electoral tras más de un año y seis meses de haber ocupado la presidencia del órgano electoral de forma provisional.

De acuerdo con el Consejero, será como fecha máxima el 3 de noviembre, cuando tome la protesta la nueva presidenta del IEC que será designada por el Consejo General del INE para ocupar el cargo durante seis años.

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Fueron 18 mujeres las que lograron pasar hacia la etapa de entrevistas ante el Consejo, que deberá deliberar unos días antes de la fecha establecida por el calendario electoral para la toma de protesta.

Ante el cambio, el consejero presidente provisional, mencionó que el IEC está preparado para reasignar las tareas del cargo ante cualquier persona que quede designada, y que será mujer en apego a la ley de paridad de género que obliga a la alternancia en cada renovación.

“La Presidencia independientemente quien esté, los trabajos son normales sin importar quien esté al cargo”, dijo.

Respecto al proceso electoral que se avecina, informó que actualmente, el Instituto todavía se encuentra revisando los perfiles idóneos para la integración de los Comités Municipales Electorales del IEC, mismos que serán proyectados para presentarse en la siguiente sesión ordinaria.

Estos Comités, serán quienes recibirán las intenciones, denuncias y todo lo que se lleve a cabo en la organización del proceso, durante la jornada electoral y durante los cómputos que definirán los resultados.

“Se están revisando perfiles para ya instalar lo más pronto posible”, mencionó.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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