El 3 de noviembre deberá tomar protesta nueva consejera presidenta del IEC

De acuerdo con el Consejero, será como fecha máxima el 3 de noviembre, cuando tome la protesta la nueva presidenta del IEC que será designada por el Consejo General del INE para ocupar el cargo durante seis años.

El presidente consejero del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez recordó que dentro de un par de semanas retornará a su cargo como consejero electoral tras más de un año y seis meses de haber ocupado la presidencia del órgano electoral de forma provisional.

Fueron 18 mujeres las que lograron pasar hacia la etapa de entrevistas ante el Consejo, que deberá deliberar unos días antes de la fecha establecida por el calendario electoral para la toma de protesta.

Ante el cambio, el consejero presidente provisional, mencionó que el IEC está preparado para reasignar las tareas del cargo ante cualquier persona que quede designada, y que será mujer en apego a la ley de paridad de género que obliga a la alternancia en cada renovación.

“La Presidencia independientemente quien esté, los trabajos son normales sin importar quien esté al cargo”, dijo.

Respecto al proceso electoral que se avecina, informó que actualmente, el Instituto todavía se encuentra revisando los perfiles idóneos para la integración de los Comités Municipales Electorales del IEC, mismos que serán proyectados para presentarse en la siguiente sesión ordinaria.

Estos Comités, serán quienes recibirán las intenciones, denuncias y todo lo que se lleve a cabo en la organización del proceso, durante la jornada electoral y durante los cómputos que definirán los resultados.

“Se están revisando perfiles para ya instalar lo más pronto posible”, mencionó.