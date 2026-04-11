El 31% de territorio de Coahuila ya cuenta con pozos exploratorios de gas no convencional

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Coahuila
/ 11 abril 2026
    El 31% de territorio de Coahuila ya cuenta con pozos exploratorios de gas no convencional
    En el estado se registran 24 pozos con 461 fracturas hidráulicas. ESPECIAL

El posicionamiento surge tras declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre analizar esta técnica

Tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el análisis para reconsiderar el uso de la extracción de hidrocarburos no convencionales, un grupo de organizaciones sociales de México visitó Saltillo para alertar sobre los estragos y el daño ecológico que causa la fractura hidráulica en el estado.

Durante la conferencia, se reveló que el 31% del territorio coahuilense ya cuenta con pozos exploratorios documentados desde 2010. Esta cifra pone en evidencia la actividad realizada por Petróleos Mexicanos. De acuerdo con los colectivos, estas prácticas se han llevado a cabo aun cuando eran negadas por el Gobierno Federal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/explotamos-el-gas-no-convencional-si-o-no-sheinbaum-analiza-extraccion-en-coahuila-busca-alternativas-sustentables-OG19861438

La Alianza Mexicana Contra el Fracking sostiene que esta actividad pone en riesgo la biodiversidad y el suministro de agua en la región.

Expansión y focalización del daño

De acuerdo con datos de la Alianza y Dino Colectivo Verde, el estado registra un total de 24 pozos con 461 fracturas, lo que promedia 19.2 fracturas por cada pozo.

“El foco de mayor explotación se localiza en el municipio de Sabinas, donde un solo pozo ha sido sometido a 104 fracturas”, se informó.

Otras zonas afectadas incluyen Piedras Negras, Nava, Allende, Villa Unión, Zaragoza, Guerrero, Jiménez, Ocampo, Lamadrid, Candela y San Buenaventura.

Contaminación y riesgos sísmicos

La principal preocupación de las organizaciones es la contaminación irreversible del agua. Se estima que cada evento de extracción consume entre 9 y 29 millones de litros de agua, equivalente a hasta 12 albercas olímpicas, los cuales se mezclan con químicos, incluyendo sustancias cancerígenas como el metanol y el benceno.

$!Colectivos señalan que estas actividades se realizaron pese a negativas previas del Gobierno Federal.
Colectivos señalan que estas actividades se realizaron pese a negativas previas del Gobierno Federal.

Los activistas advierten que el riesgo de contaminar los acuíferos, situados a solo 300 metros de profundidad, es alto.

Además del impacto ambiental, se denunció que la inyección de agua residual a profundidades de entre 1 y 5 kilómetros puede lubricar fallas geológicas, provocando sismos, un fenómeno ya documentado en lugares como Oklahoma.

Promesas políticas y la Cuenca de Burgos

Aunque empresarios y políticos han señalado que este método traería autonomía energética, para los colectivos no es sinónimo de progreso, sino una señal del agotamiento de los combustibles fósiles, al tratarse de un proceso más costoso y agresivo.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador manifestó durante su administración su postura en contra de este tipo de extracción; sin embargo, la presidenta ha indicado que se trata de un tema que debe ser analizado por especialistas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aprueban-diputados-locales-extraccion-de-gas-no-convencional-en-coahuila-CC19930244

Coahuila forma parte de la Cuenca de Burgos, una de las reservas de gas shale más grandes del mundo, lo que mantiene estos proyectos en discusión.

Respecto a los daños a la salud, la Alianza indicó que ya han sido documentados e incluyen casos de asma, embarazos prematuros y defectos congénitos del corazón en zonas cercanas a la explotación. Ante este panorama, los colectivos hicieron un llamado a la movilización ciudadana para detener una técnica que consideran una amenaza directa para el futuro de la entidad.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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