El chamoy y fritos de bolsa morada provocan úlceras a niños: nutrióloga de Coahuila

ACUÑA, COAHUILA. - Con el objetivo de concientizar a los responsables de las cooperativas escolares sobre los peligros del consumo de chamoy y frituras Flamin (generalmente en bolsas moradas) tanto en la infancia como en la adultez, la nutrióloga América Sánchez de la Cruz llevó a cabo una serie de charlas en diversas escuelas primarias.

“Visitamos dos escuelas primarias y ofrecimos charlas tanto para los niños, para que aprendan sobre los alimentos saludables que deben consumir, como para los responsables de las cooperativas, que desempeñan un papel crucial en la alimentación de los niños en las escuelas”, explicó.

Sánchez de la Cruz subrayó la importancia de que los padres envíen a sus hijos a la escuela después de un desayuno nutritivo y que el almuerzo que lleven a la escuela sea saludable. Sin embargo, señaló que existen factores fuera de control, como los alimentos vendidos por las cooperativas, la mayoría de los cuales incluyen sopas instantáneas, frituras en bolsas moradas (con polvo rojo) y golosinas con chamoy o altos niveles de ácido.

La especialista en nutrición advirtió que este tipo de productos puede tener efectos severos en la salud de los niños, afectando su digestión, volviéndolos propensos a la gastritis y provocando reflujo en su etapa adulta.

“Debemos evitar estos alimentos; los niños no deberían comprarlos y las cooperativas no deberían venderlos. Además, desde casa, debemos hacer todo lo posible para limitar su consumo”, enfatizó.

No obstante, la experta destacó que no todas las opciones son perjudiciales para las cooperativas escolares. Además de señalar qué alimentos deberían evitar vender, sugirió alternativas saludables que les permitirán seguir generando ingresos. Estas incluyen gelatinas, ensaladas verdes, sándwiches, palomitas de maíz para microondas, fritos de tortilla de maíz sin condimentos picantes ni colorantes y las populares conchitas. Señaló que estos dos últimos no afectan la alimentación de los niños y pueden ser opciones rentables para las cooperativas.

Con estas medidas y el esfuerzo conjunto de padres, escuelas y cooperativas, se puede garantizar un entorno escolar más saludable para los niños de Acuña, Coahuila.