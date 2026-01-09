El frío impulsa el consumo de pan y fortalece a la industria panificadora en La Laguna

TORREÓN, COAH.- En temporada invernal las ventas de pan aumentan porque el mismo cuerpo demanda más calorías. Además, el clima frío invita a las familias laguneras a reunirse en torno a una mesa con café y pan, convirtiendo este alimento en un símbolo de convivencia y tradición durante los meses de bajas temperaturas, dice Pedro Ávila Aguilera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Canainpa-Laguna.

Cuando arrecia el frío la industria panificadora se ve favorecida con un 20 o hasta un 30 por ciento de aumento en ventas, sobre todo el pan de dulce, que se vuelve protagonista en desayunos y meriendas.

Esta temporada invernal será buena para las panaderías y se prevé ayude a solventar algunos pasivos. La expectativa es que el flujo de clientes permite también apoyar a los pequeños negocios familiares, que encuentran en estas fechas una oportunidad crucial para fortalecer su economía.

El pan que más busca la gente es la concha, dona, empanadas, galletas y después lo demás, ya que de hecho es la panadería mexicana la que más variedad tiene con unos 2 mil tipos.

En la panificadora La Central, de la calle Blanco en el centro de Torreón, dice, diariamente elaboran unas 70 clases de pan y eso es una ventaja con a relación a las panaderías de los autoservicios porque ellos ofrecen cierto tipo de panes, porque para eso se requiere de mano de obra calificada.

Los panaderos artesanales destacan la importancia de preservar recetas tradicionales y técnicas de elaboración que se transmiten de generación en generación, manteniendo viva la esencia del pan mexicano.