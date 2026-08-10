‘El río empeora y muere’: profesor y activistas lanzan alerta por contaminación en Sabinas

A través de redes sociales, un profesor y activista dedicado a la defensa del ecosistema expresó su preocupación por el estado actual del afluente y señaló que existe una contradicción entre la promoción turística y ambiental de la región y las condiciones que enfrenta el río.

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- El deterioro del río Sabinas volvió a generar preocupación entre ciudadanos y defensores del medio ambiente, quienes advirtieron sobre las condiciones que presenta el cauce en distintos puntos de la Región Carbonífera y cuestionaron la falta de acciones para frenar su contaminación.

El docente cuestionó que mientras se impulsan proyectos relacionados con el Geoparque, el río y las tradiciones de la zona, el cauce continúe mostrando signos de deterioro.

“Se promueve el Geoparque, el río, nuestras tradiciones. Mientras tanto, el río empeora y muere”, señaló en su publicación.

De acuerdo con el activista, el tramo del río que presenta mejores condiciones aparentemente se encuentra en el municipio de Múzquiz; sin embargo, conforme el cauce avanza hacia otros municipios de la Región Carbonífera, la situación se vuelve más preocupante.

El señalamiento se concentra particularmente en el trayecto comprendido entre Nueva Rosita, Sabinas y Juárez, donde, según las denuncias difundidas en redes sociales, se observarían evidencias de contaminación y posibles descargas que afectan al afluente.

“Lo peor es lo de Nueva Rosita y Sabinas hasta llegar a Juárez, llegando simplemente inmundicias”, expresó el profesor, quien llamó a sus amigos, familiares y exalumnos a compartir el mensaje para visibilizar el problema.

COMPARTEN IMÁGENES Y VIDEOS

Las denuncias también fueron por parte del activista Sergio Kobel, quien compartió fotografías y videos en los que se observa el deterioro del río en el tramo entre Nueva Rosita y Sabinas.

En su mensaje, Kobel manifestó su inconformidad por lo que consideró un nivel de contaminación que ya rebasó la paciencia de los habitantes de la región y señaló presuntas descargas de aguas negras, además de referirse a las descargas relacionadas con El Pinabete.

El ciudadano también cuestionó el impacto que estas situaciones han tenido en humedales y áreas protegidas, y llamó a la población a organizarse para exigir acciones que permitan preservar lo que queda del río Sabinas.

Ante este escenario, planteó la posibilidad de realizar una movilización ciudadana para exigir la atención de las autoridades y convocó a quienes estén interesados en participar a sumarse a las acciones que serían definidas durante esta semana.

Las publicaciones reavivaron el llamado de ambientalistas y ciudadanos para proteger el río Sabinas, considerado uno de los principales elementos naturales de la Región Carbonífera, además de formar parte del entorno que se busca promover mediante proyectos de conservación y turismo de naturaleza.

Los activistas insistieron en que la difusión de imágenes y testimonios busca generar presión social y llamar la atención sobre las condiciones del afluente, así como promover una mayor participación ciudadana en su defensa.

Hasta el momento, los señalamientos difundidos corresponden a denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales, por lo que corresponde a las autoridades ambientales determinar el origen y la naturaleza de las descargas señaladas, así como establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes.