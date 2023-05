Elecciones Coahuila 2023: resumen de campaña del 28 de mayo de los 4 candidatos a Gobernador

CIERRA LENIN CAMPAÑA EN BASTIÓN DE UDC

En Acuña, el candidato Lenin Pérez Rivera, de la alianza UDC-Verde, recordó algunos de las más fuertes enseñanzas de su padre, entre las que está no doblegarse. Este comentario lo mencionó luego de que el Partido Verde a nivel nacional, no soportara su proyecto y se uniera a Guadiana, acto que calificó como “el más puro estilo priista”.

“Mi padre me enseñó que hay que acudir siempre al respeto a nuestros valores de no doblarnos nunca. Que además de la dignidad debíamos vivir siempre en la lucha con resistencia, con la convicción firme a nuestros ideales de no doblarnos, de no temer jamás y de que cuando nuestras causas impliquen justicia y libertad debemos luchar con toda el alma”, expresó.

Lenin se dirigió a ciudadanos del municipio de Acuña en su cierre de actividades en la Región Norte.