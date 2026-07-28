Eligen a Múzquiz, Coahuila, como sede de la Gran Final del Festival Vaquero 2027

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    Eligen a Múzquiz, Coahuila, como sede de la Gran Final del Festival Vaquero 2027
    El Pueblo Mágico de Múzquiz volverá a reunir a los mejores jinetes y vaqueros de Coahuila durante las tradicionales festividades vaqueras del próximo año. ARCHIVO

La Arena La Misión recibirá en abril del próximo año a los mejores exponentes del rodeo estatal

MÚZQUIZ, COAH.- La tradición vaquera de Coahuila tendrá nuevamente como escenario al Pueblo Mágico de Múzquiz. La Arena La Misión fue confirmada como sede de la Gran Final del Festival Vaquero Coahuila 2027, una de las competencias más importantes del circuito estatal de rodeo y un evento que fortalecerá la proyección turística, deportiva y económica de la Región Carbonífera.

El anuncio marca el inicio de los preparativos para una competencia que reunirá a los mejores jinetes y vaqueros del estado durante el mes de abril del próximo año, dentro de las tradicionales Festividades Vaqueras de Múzquiz, celebración que cada año congrega a miles de visitantes y mantiene vivas las costumbres ligadas a la ganadería y al rodeo.

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La misma Arena La Misión, publicó en sus redes sociales que será sede de tan importante eventos vaquero.

“La Arena La Misión informa con orgullo que Múzquiz, Coahuila, será la sede oficial de la Gran Final del Festival Vaquero Coahuila 2027, evento que se llevará a cabo durante el mes de abril de 2027, en el marco de las tradicionales festividades vaqueras del municipio”, publicó el recinto en sus redes sociales.

La Arena Misión se ha consolidado como uno de los principales escenarios para competencias ecuestres en Coahuila y que regularmente alberga fechas del Circuito Estatal de Rodeo, Rodeo Rancho y diversos certámenes avalados por la Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila.

De acuerdo con los organizadores, la Gran Final reunirá a los mejores competidores en disciplinas como jineteo de toros, jineteo de potros con montura, potro pelo, carrera de barriles, lazo sencillo, lazo por parejas y achatada de novillo, modalidades que forman parte del programa oficial del rodeo profesional.

Además del atractivo deportivo, el evento busca convertirse en un detonante para la economía regional. La llegada de competidores, entrenadores, familias y aficionados representa una importante derrama económica para hoteles, restaurantes, comercios, gasolineras y prestadores de servicios de Múzquiz y municipios vecinos.

$!La tradición ganadera y la infraestructura para competencias ecuestres consolidan a Múzquiz como uno de los principales referentes del rodeo en Coahuila.
La tradición ganadera y la infraestructura para competencias ecuestres consolidan a Múzquiz como uno de los principales referentes del rodeo en Coahuila. CORTESÍA

La elección de Múzquiz no es casual. El municipio, reconocido como Pueblo Mágico desde 2018, es considerado uno de los principales bastiones de la cultura vaquera en Coahuila. Su historia está estrechamente ligada a la ganadería, las cabalgatas y las tradicionales festividades vaqueras, que cada primavera reúnen a miles de personas en torno a desfiles, rodeos, exposiciones ganaderas, gastronomía regional y expresiones culturales que forman parte de la identidad del norte del estado.

Durante los últimos años, el Gobierno de Coahuila ha impulsado el turismo de naturaleza y las actividades relacionadas con el campo y el rodeo como parte de la estrategia para diversificar la oferta turística del estado. En ese contexto, el festival vaquero se ha consolidado como un circuito que integra distintas sedes y promueve el talento de los competidores coahuilenses, al tiempo que fortalece una tradición profundamente arraigada en la entidad.

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La designación de Arena La Misión representa también un reconocimiento a la infraestructura y experiencia organizativa del recinto, que ha recibido competencias estatales y eventos de gran convocatoria. Los preparativos ya comenzaron con reuniones de planeación para definir aspectos técnicos, logística, seguridad y atención a participantes y visitantes.

Aunque la convocatoria oficial, la bolsa de premiación y el programa completo serán dados a conocer en los próximos meses, la confirmación de Múzquiz como sede genera expectativas entre la comunidad vaquera y el sector turístico, que anticipan una edición con una importante participación de competidores de todo Coahuila y de entidades vecinas.

Con esta designación, Múzquiz reafirma su lugar como uno de los municipios donde el rodeo no sólo es un deporte, sino una expresión de identidad, historia y orgullo que continúa pasando de generación en generación.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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