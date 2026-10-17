Ellos son Brett Young y Heartland, las estrellas que cierran el Rodeo Saltillo este domingo

El Rodeo Saltillo 2026 se despedirá este domingo 18 de octubre con una noche dedicada a la música country, encabezada por el cantante Brett Young y la agrupación Heartland, dos propuestas estadounidenses que han conquistado al público con canciones de amor, historias y melodías que combinan la tradición del género con sonidos contemporáneos. Para quienes todavía no identifican a los artistas que subirán al escenario de la Expo Coahuila, sus trayectorias ofrecen una pista de lo que podrán escuchar: Young es reconocido por sus baladas románticas, mientras que Heartland alcanzó la fama internacional con una canción que se convirtió en un clásico de las bodas.

BRETT YOUNG: DEL BÉISBOL A LAS BALADAS ROMÁNTICAS Brett Charles Young nació el 23 de marzo de 1981 en Anaheim, California. Antes de construir una carrera musical, aspiraba a convertirse en beisbolista profesional y destacó como lanzador durante su etapa universitaria, en la que jugó para la Universidad de Mississippi y Fresno State. Su desempeño llamó la atención de organizaciones vinculadas con las Grandes Ligas, entre ellas los Minnesota Twins y los Tampa Bay Rays. Sin embargo, una lesión en el codo en 2003, que requirió cirugía reconstructiva, frenó sus aspiraciones deportivas y lo llevó a concentrarse en la música. Inspirado por artistas como Gavin DeGraw y Lee Brice, comenzó a escribir canciones y a presentarse en recintos de California. Más adelante se trasladó a Nashville, Tennessee, considerada una de las principales capitales de la música country, donde encontró el entorno para impulsar su carrera.

Su despegue llegó en 2016, cuando firmó con Big Machine Label Group y lanzó Sleep Without You, sencillo que lo colocó en el radar de la industria. Un año después consolidó su popularidad con In Case You Didn’t Know, una balada que alcanzó certificaciones multiplatino y acumuló cientos de millones de reproducciones. El estilo de Young mezcla las raíces del country con el pop contemporáneo y matices de R&B. Esa combinación se refleja en temas como Like I Loved You, Mercy y Catch, además de sus dos canciones más conocidas. En el terreno personal, el cantante se casó con Taylor Mills en noviembre de 2018. La pareja tiene dos hijas, Presley Elizabeth, nacida en 2019, y Rowan Marie, nacida en 2021. La familia y las relaciones amorosas también forman parte de la inspiración detrás de sus composiciones.

HEARTLAND: LA BANDA DETRÁS DE UNA CANCIÓN EMBLEMÁTICA DE LAS BODAS Originaria de Huntsville, Alabama, Heartland se formó a mediados de la década de 1990 y desarrolló su carrera durante años en la escena musical regional antes de conseguir un contrato con Lofton Creek Records en 2006. Ese mismo año llegó la canción que cambiaría su trayectoria: I Loved Her First. El tema cuenta la historia de un padre que observa a su hija casarse y recuerda el vínculo que los ha unido desde su infancia, mientras enfrenta el momento de verla comenzar una nueva etapa.

La canción conectó con miles de familias, alcanzó el primer lugar de la lista Hot Country Songs de Billboard y obtuvo certificación de platino. Con el paso del tiempo se convirtió en una de las piezas más reconocidas para el tradicional baile entre una novia y su padre durante las recepciones matrimoniales. El sonido de Heartland combina country sureño, armonías vocales, guitarras melódicas y elementos del rock. Entre sus otros temas destacan Built to Last, Once a Woman Gets a Hold of Your Heart y Mustache. La agrupación también ha atravesado cambios en su alineación. En 2023 inició una nueva etapa con los fundadores Craig y Todd Anderson, junto con Mike Myerson, e incorporó al vocalista Lance Horton para renovar su propuesta musical. COUNTRY: HISTORIAS DE AMOR, FAMILIA Y VIDA COTIDIANA La música country surgió como una industria discográfica a principios del siglo XX, a partir de las tradiciones musicales rurales del sureste de Estados Unidos. Sus raíces reúnen influencias de la música folclórica británica e irlandesa, los himnos religiosos y el blues afroamericano. Uno de los momentos decisivos para su consolidación ocurrió en 1927, durante las sesiones de grabación de Bristol, Tennessee, que contribuyeron a impulsar a figuras como The Carter Family y Jimmie Rodgers. En las décadas siguientes, el género incorporó distintas corrientes, como el western swing y el honky-tonk, mientras que Nashville se convirtió en uno de sus principales centros de producción y difusión. La radio y, posteriormente, la televisión ayudaron a llevar sus canciones a públicos cada vez más amplios.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el country se diversificó con propuestas que incorporaron rock, pop y otros sonidos. En la actualidad mantiene instrumentos característicos como el banjo, el violín y la guitarra steel, al tiempo que apuesta por producciones modernas y letras centradas en experiencias personales. Con Brett Young y Heartland, el Rodeo Saltillo cerrará su edición 2026 con dos expresiones de esa tradición: las baladas contemporáneas que han dado reconocimiento internacional a Young y las historias familiares que hicieron de I Loved Her First una canción emblemática del género.