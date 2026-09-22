Ramos Arizpe volverá a llevar su sazón al Festival de la Paella

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    Ramos Arizpe volverá a llevar su sazón al Festival de la Paella
    El municipio buscará impulsar sus sabores, productos, viñedos e historia. CORTESÍA

El municipio será invitado en la edición 16 del encuentro gastronómico

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe participará este sábado 26 de septiembre, por segundo año consecutivo, como municipio invitado en la edición 16 del Festival de la Paella, donde promoverá su gastronomía, productos locales y atractivos turísticos.

La participación del municipio se acordó durante una reunión de trabajo entre el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), en la que se definieron los detalles de la presencia de Ramos Arizpe en este encuentro.

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El festival reunirá a más de 40 equipos en los jardines de la Universidad La Salle Saltillo, donde los asistentes podrán disfrutar de distintas propuestas gastronómicas y conocer parte de la oferta turística de la Región Sureste.

“Queremos que quienes nos visiten conozcan también ese otro rostro de Ramos Arizpe: nuestro encanto, sus sabores, productos, viñedos, historia y todos esos lugares que tenemos muy cerca y que vale la pena descubrir”, expresó Gutiérrez Merino.

Por su parte, Isidoro García Reyes, presidente de CANIRAC Saltillo, reconoció el entusiasmo y la participación de Ramos Arizpe para integrarse nuevamente al festival y contribuir, junto con el sector restaurantero, a la promoción de la riqueza gastronómica y turística de la región.

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El Festival de la Paella iniciará a las 17:00 horas de este sábado y contará además con una causa social, ya que parte de los recursos recaudados será destinada a proyectos educativos.

Finalmente, autoridades y organizadores invitaron a habitantes de Saltillo y Ramos Arizpe a acudir al festival y disfrutar de una jornada gastronómica y de convivencia entre familiares y amigos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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