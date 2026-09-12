EMAS refuerza mantenimiento para prevenir fallas en pozos y drenaje en Ramos Arizpe

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    EMAS refuerza mantenimiento para prevenir fallas en pozos y drenaje en Ramos Arizpe
    Cuadrillas de EMAS realizaron mantenimiento preventivo en los pozos Manantiales y San José. CORTESÍA

Lluvias, tierra y arena incrementan el riesgo de obstrucciones, mientras cuadrillas atienden infraestructura hidráulica en varios sectores

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) intensificó los trabajos de mantenimiento preventivo en pozos, así como las reparaciones de las redes de drenaje y alcantarillado en distintos sectores de Ramos Arizpe, ante las condiciones que enfrenta la infraestructura hidráulica.

El gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre Flores, informó que las cuadrillas realizaron recientemente labores de mantenimiento preventivo en los pozos Manantiales y San José, en Ramos Arizpe, con el objetivo de conservar en operación la infraestructura y reducir el riesgo de afectaciones al suministro de agua.

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De manera paralela, personal del organismo mantiene trabajos de reparación en líneas de drenaje y alcantarillado, además de recorridos de supervisión para detectar y atender problemas en la red.

“Seguimos con mantenimientos preventivos en diferentes pozos y trabajando en las líneas de drenaje y alcantarillado. La intención es anticiparnos a las fallas y seguir prestando un mejor servicio a la comunidad”, indicó Aguirre Flores.

LLUVIAS COMPLICAN OPERACIÓN DEL ALCANTARILLADO

El gerente explicó que las recientes precipitaciones representan un reto adicional para el sistema de alcantarillado, principalmente por el arrastre de tierra, arena y otros materiales que terminan en las coladeras.

Esta situación puede generar obstrucciones y afectar el funcionamiento de la red, por lo que las cuadrillas mantienen labores de atención y reparación en diferentes puntos de la ciudad.

$!Personal de EMAS mantiene reparaciones en líneas de drenaje y alcantarillado de distintos sectores.
Personal de EMAS mantiene reparaciones en líneas de drenaje y alcantarillado de distintos sectores. CORTESÍA

Aguirre Flores señaló que, además de responder a las incidencias que se presentan de manera cotidiana, EMAS mantiene una estrategia de mantenimiento preventivo para conservar en mejores condiciones la infraestructura hidráulica y fortalecer la operación de los pozos.

El propósito, dijo, es reducir la posibilidad de fallas y procurar una mayor continuidad en el servicio de agua potable para las colonias.

PIDEN EVITAR ESCOMBRO EN LA VÍA PÚBLICA

Ante la temporada de lluvias, el organismo hizo un llamado a la ciudadanía para evitar dejar arena, escombro y otros materiales en la vía pública, debido a que pueden ser arrastrados hacia las coladeras y posteriormente ingresar a la red de alcantarillado.

$!El organismo pidió evitar dejar arena, escombro y otros materiales en la vía pública durante la temporada de lluvias.
El organismo pidió evitar dejar arena, escombro y otros materiales en la vía pública durante la temporada de lluvias. CORTESÍA

Aguirre Flores advirtió que estas obstrucciones pueden provocar problemas en distintos sectores, por lo que pidió la colaboración de los habitantes para mantener libres de materiales las zonas cercanas a las rejillas y coladeras.

Mientras continúan las labores preventivas, las cuadrillas de EMAS mantienen la atención de reportes y reparaciones relacionadas con las redes de agua, drenaje y alcantarillado.

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