Emiten recomendación contra AIC y policía de Nava por allanar y agredir a adulto mayor

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una recomendación en contra de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Municipal de Nava por allanar y agredir a un adulto mayor dentro de su domicilio al norte del estado.

La queja que originó la recomendación fue interpuesta el pasado 22 de abril de 2025, y de acuerdo con el relato del hombre de la tercera edad, los agentes irrumpieron en su domicilio en busca de su hijo, quien fue testigo de la muerte de un hombre a manos de unos agentes en diciembre pasado a las afueras de un bar de Nava.

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“Le dije de buena manera: señores oficiales, por favor enséñenme alguna orden, documento o lo que sea para justificar su proceder o allanamiento de mi propiedad. Su respuesta fue ‘hágase, viejo pendejo’, agrediéndome y lastimándome sin importarles mi edad y derecho de propiedad; invadieron e irrumpieron mi propiedad”, dice el agraviado.

Según el relato, durante la detención y el allanamiento de los elementos intervinieron vecinos y una de las integrantes de la familia se dispuso a documentar en video; sin embargo, el celular le fue retirado mientras grababa.

De acuerdo con la queja, el hijo del hombre de la tercera edad permanece privado de la libertad tras esa detención, sin recibir aún ninguna sentencia, pese a asegurar que no cometió el delito de homicidio que le acusan.

Luego del análisis del caso y el contraste de las versiones de lo ocurrido durante la detención del joven, la CDHEC consideró que las autoridades cometieron actos violatorios a los derechos humanos en modalidades como el allanamiento de morada, la violación a los derechos de las personas adultas mayores y ejercicio indebido de la función pública.

Como medidas de la recomendación, la CDHEC solicitó investigar responsabilidades administrativas, promover la denuncia por la vía penal, reparación de los daños a las personas agraviadas, empezando por el adulto mayor, así como garantías de no repetición de actos similares.