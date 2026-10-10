Emmanuel García asume titularidad de oficina enlace de la SEP en Coahuila

García es ingeniero electromecánico y cuenta con una maestría en Administración de Empresas. En su trayectoria se ha desempeñado como docente en el CETis 97, en Saltillo, y en el CETis 20, en Sabinas. Posteriormente trabajó en el sector privado y ocupó una regiduría plurinominal en el Ayuntamiento de Sabinas durante la administración 2022-2024, como integrante de Morena.

Luego de varios meses sin un titular, la Oficina de Enlace de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal en Coahuila quedó a cargo de Emmanuel García, quien asumió el puesto el pasado 16 de junio y comenzó una serie de visitas a dependencias y planteles educativos para identificar las principales necesidades del sector en la entidad.

En entrevista con VANGUARDIA, el nuevo responsable de la oficina señaló que, en sus primeros acercamientos con comunidades educativas, ha identificado áreas de oportunidad relacionadas con la infraestructura de los planteles y la vinculación entre las instituciones de educación media superior y el sector empresarial.

Para conocer la situación de las escuelas, indicó que sostuvo reuniones con directores de dependencias federales y con responsables de organismos educativos en los que participan tanto el Gobierno estatal como la Federación. Estos acercamientos, explicó, le han permitido conocer las necesidades específicas de cada institución.

En materia de vinculación laboral, García señaló que regiones como Piedras Negras, Nava y la zona Carbonífera requieren mayor acercamiento entre las escuelas y las empresas. También mencionó a Ramos Arizpe y Monclova entre las zonas donde esta relación representa un área de oportunidad.

El funcionario consideró que fortalecer la coordinación entre el sector educativo y el productivo es uno de los pendientes a nivel estatal, con el objetivo de acercar la formación académica a las necesidades de las empresas.

En el último tramo de 2026, en coordinación con la dependencia estatal, el nuevo delegado tendrá que dar seguimiento a una agenda que incluye la revisión de las necesidades presupuestales del sector, la entrada en vigor de las restricciones al uso de celulares en las escuelas el próximo 3 de noviembre, el impulso de iniciativas como el ABC de las emociones y la puesta en marcha de los bachilleratos Margarita Maza en Coahuila.