Ramos Arizpe recibirá a grupos folklóricos de cinco países

Las presentaciones comenzarán a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad, en un encuentro que lleva el nombre de la maestra Brenda Edith Vega Zambrano y que busca acercar al público a diversas expresiones culturales a través del folklor.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe será sede del 11.º Encuentro Internacional Folklórico NA-IN, que reunirá este domingo 11 de octubre a agrupaciones artísticas de Argentina, Colombia, El Salvador, Chile y México, en una jornada dedicada a la danza, la música y las tradiciones de distintos pueblos.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, extendió la invitación a las familias para asistir a este evento, que contará con la participación de compañías internacionales y grupos representativos de la región.

El alcalde señaló que la apertura de espacios culturales a encuentros de este tipo permite ampliar el acceso de la población a las manifestaciones artísticas y propiciar el intercambio entre distintas culturas.

“La cultura nos une, nos permite conocer nuestras raíces y valorar las tradiciones de otros pueblos. Queremos que Ramos Arizpe siga siendo una ciudad abierta al mundo, donde nuestras familias tengan la oportunidad de disfrutar y compartir estas expresiones que enriquecen nuestra identidad”, expresó.

DANZA Y TRADICIONES DE CINCO PAÍSES

Entre las agrupaciones internacionales que integran el programa se encuentra Latido Pampeano, de Argentina; Soul Dance Colombia y la Academia Artística Abilante, de Colombia; Maquilishuat, de El Salvador, y Sin Fronteras, de Chile.

La participación mexicana estará a cargo del Ballet Folklórico Axkan, de Monterrey, y la Compañía Internacional Maseua, de San Judas Tadeo, que fungirá como agrupación anfitriona.

También se presentarán los grupos Iyollolistli y San Isidro, de Saltillo, así como el grupo representativo de la Casa de la Cultura de Ramos Arizpe.