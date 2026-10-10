Ramos Arizpe recibirá a grupos folklóricos de cinco países

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Coahuila
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    Ramos Arizpe recibirá a grupos folklóricos de cinco países
    El Teatro de la Ciudad recibirá este domingo las presentaciones de danza, música y tradiciones de los grupos participantes. CORTESÍA

El Teatro de la Ciudad será sede de una jornada de danza, música y tradiciones con agrupaciones internacionales y talento regional

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe será sede del 11.º Encuentro Internacional Folklórico NA-IN, que reunirá este domingo 11 de octubre a agrupaciones artísticas de Argentina, Colombia, El Salvador, Chile y México, en una jornada dedicada a la danza, la música y las tradiciones de distintos pueblos.

Las presentaciones comenzarán a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad, en un encuentro que lleva el nombre de la maestra Brenda Edith Vega Zambrano y que busca acercar al público a diversas expresiones culturales a través del folklor.

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El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, extendió la invitación a las familias para asistir a este evento, que contará con la participación de compañías internacionales y grupos representativos de la región.

El alcalde señaló que la apertura de espacios culturales a encuentros de este tipo permite ampliar el acceso de la población a las manifestaciones artísticas y propiciar el intercambio entre distintas culturas.

“La cultura nos une, nos permite conocer nuestras raíces y valorar las tradiciones de otros pueblos. Queremos que Ramos Arizpe siga siendo una ciudad abierta al mundo, donde nuestras familias tengan la oportunidad de disfrutar y compartir estas expresiones que enriquecen nuestra identidad”, expresó.

DANZA Y TRADICIONES DE CINCO PAÍSES

Entre las agrupaciones internacionales que integran el programa se encuentra Latido Pampeano, de Argentina; Soul Dance Colombia y la Academia Artística Abilante, de Colombia; Maquilishuat, de El Salvador, y Sin Fronteras, de Chile.

La participación mexicana estará a cargo del Ballet Folklórico Axkan, de Monterrey, y la Compañía Internacional Maseua, de San Judas Tadeo, que fungirá como agrupación anfitriona.

También se presentarán los grupos Iyollolistli y San Isidro, de Saltillo, así como el grupo representativo de la Casa de la Cultura de Ramos Arizpe.

$!Agrupaciones de Argentina, Colombia, El Salvador, Chile y México integran el programa del encuentro folklórico.
Agrupaciones de Argentina, Colombia, El Salvador, Chile y México integran el programa del encuentro folklórico. CORTESÍA

BUSCAN ACERCAR LA CULTURA A LAS FAMILIAS

El encuentro ofrecerá al público la oportunidad de conocer distintas formas de expresión artística y tradiciones de los países participantes, además de mostrar el trabajo de agrupaciones locales y regionales.

La convocatoria está dirigida a las familias del municipio y de la región interesadas en disfrutar de una programación que combina el intercambio cultural internacional con las expresiones folklóricas mexicanas.

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