Empiezan precandidatos de Morena en Coahuila con retiro de propaganda; anuncian impugnación contra el IEC

Coahuila
/ 8 marzo 2026
    Empiezan precandidatos de Morena en Coahuila con retiro de propaganda; anuncian impugnación contra el IEC
    Las medidas cautelares se aplicaron a aspirantes de distritos en Acuña, Monclova, Matamoros, Torreón y Saltillo. ESPECIAL

Se señaló que los precandidatos promovían sus proyectos de forma anticipada rumbo a la elección del 7 de junio

Al menos cuatro de los seis precandidatos de Morena que fueron ordenados para bajar publicidad de precampaña no permitida rumbo a las elecciones del 7 de junio en Coahuila, ya han acatado la resolución del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Fue el pasado viernes cuando la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano emitió la resolución en favor de una queja interpuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, donde se reportó que de forma adelantada los precandidatos de Morena estaban promoviendo sus proyectos, además de que estaban utilizando la imagen de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo con fines electorales.

TE PUEDE INTERESAR: Morena: Un lema, una metáfora y un sofisma

En la resolución, el IEC hizo un llamado al partido en la entidad, y emitió medidas cautelares contra propaganda específica de Paloma de los Santos, precandidata única por el distrito 1 en Acuña, Coahuila; Alfonso Almeraz Borjas precandidato del distrito 5 en Monclova; Mónica Guerra, precandidata del distrito 7 en Matamoros.

Además, contra propaganda de Rocía de Aguinaga del distrito 10 en Torreón; Fernando Hernández del distrito 11 en Torreón; Eduardo Hernández del distrito 14 en Saltillo y contra el Alberto Hurtado del distrito 15.

En la resolución se pidió a los precandidatos el retiro de por lo menos once publicaciones de Facebook donde se consideró que violentaban las reglas, entre otras cosas, debido a que ese tipo de propagandas no está permitido para candidatos que no tengan competencia en este proceso que todavía es interno de su partido.

Luego de la resolución, los precandidatos tenían 24 horas para el retiro de las publicaciones y 12 horas para dar por enterado al IEC, y de acuerdo con una consulta realizada por VANGUARDIA, los primeros que acataron dicha resolución fueron Fernando Hernández, Paloma de los Santos, y Darinka Guerrero de forma parcial.

Quienes después de las casi 24 horas, con un corte a las 18:00 de la tarde, no habían acatado la orden, fueron Rocío de Aguinaga Alfonso Almeraz, Eduardo Hernández y Alberto Hurtado.

TE PUEDE INTERESAR: Morena alista agenda feminista: ‘El que pega paga’ y registro público de violentadores, en debate

Aunque la resolución no se emitió en su contra pese a ser parte de la queja del PAN, Antonio Attolini Murra, precandidato del distrito 9, manifestó que habría una impugnación contra la resolución del IEC.

“En Morena estamos comprometidos con el cumplimiento de la ley y con el respeto a las instituciones. Pero también estamos comprometidos con defender nuestros derechos políticos, por lo que acudiremos al Tribunal Electoral para que se revise esta queja con base en criterios jurídicos y no en valoraciones políticas”, dijo.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

