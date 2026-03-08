Morena alista agenda feminista: ‘El que pega paga’ y registro público de violentadores, en debate

CDMX.- El vocero del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo García, informó que este martes 10 de marzo presentarán su agenda feminista, con reformas orientadas a que las mujeres vivan una vida libre de violencia.

Detalló que la exposición de la agenda estará a cargo de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local, Cecilia Vadillo, como parte de los trabajos legislativos de la bancada.

En ese contexto, la diputada local Elizabeth Mateos recordó que en el Congreso capitalino se ha planteado un paquete de iniciativas enfocadas en fortalecer la protección y los derechos de las mujeres en la Ciudad de México.

Entre las propuestas, Mateos mencionó la iniciativa denominada “El que pega paga”, con la que se busca que los agresores por violencia familiar cubran los gastos de defensa legal de las víctimas. También señaló la iniciativa “Estafa romance”, para sancionar casos en los que, a través de engaños amorosos, se despoja del patrimonio a mujeres.

La legisladora afirmó que, tras presentar esa iniciativa, 30 mujeres se acercaron para reportar que presuntamente fueron defraudadas por el mismo hombre. “Voy a solicitarle a la fiscal que las reciba directamente”, declaró.

Mateos añadió que impulsa la reforma “traición cero liquidación”, que plantea que quien violente físicamente, sea infiel o violente a los hijos, pierda 50% de los derechos que le correspondan en la sociedad conyugal. También refirió la propuesta “transporte violeta”, que considera transporte exclusivo para mujeres, así como la creación de un Registro Público de Violentadores que pueda ser consultado por las mujeres.

“Aún falta mucho por hacer. Todas estas iniciativas forman parte de un paquete integral. Nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada, está trabajando incansablemente en este tema para reivindicar nuestros derechos”, sostuvo la diputada.