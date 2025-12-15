Ahorro para el retiro vive su mejor año: Afore ganan más de un billón

CDMX.- Al cierre de noviembre, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) hilaron siete meses consecutivos de plusvalías, con un monto acumulado de un billón 116 mil 314 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Tan solo en noviembre, las Afore registraron plusvalías por 32 mil 600 millones de pesos, lo que contribuyó a consolidar uno de los mejores desempeños anuales del sistema, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados financieros.

La Consar destacó que las plusvalías acumuladas entre enero y noviembre representan 16.5% del ahorro total de los trabajadores registrado en 2024, lo que refleja el impacto positivo de los rendimientos sobre los recursos destinados a las pensiones.

Con estas cifras, y a unos días de que concluya 2025, el sistema de ahorro para el retiro se perfila a cerrar un año histórico en ganancias para los trabajadores, pese a los episodios de incertidumbre económica global.

“Es una cifra histórica que refleja la confianza en el sistema y la eficacia de la gestión de las Afore”, señaló en noviembre pasado el presidente de la Consar, Julio César Cervantes, al referirse al desempeño del sector.

El buen resultado, explicó el organismo, se vio favorecido por la reducción de las tasas de interés, así como por las estrategias de inversión implementadas por las administradoras, que permitieron aprovechar mejores condiciones en los mercados financieros.

Las plusvalías se generan a partir de la inversión de los recursos en distintos instrumentos, como bonos gubernamentales, deuda corporativa y acciones, bajo un esquema de largo plazo orientado a maximizar rendimientos y administrar riesgos.

Ante este desempeño, la Consar subrayó que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se ha consolidado como un motor relevante de la economía nacional, al administrar actualmente más de 8.1 billones de pesos, equivalentes al 23.3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Más de la mitad de estos recursos, precisó Cervantes, proviene de los rendimientos generados durante más de tres décadas de operación del sistema, y se estima que el ahorro de los trabajadores alcance 12 billones de pesos en 2030 y supere los 30 billones en 2050, lo que representaría más del 50% del PIB.

El funcionario advirtió que este crecimiento representa tanto una oportunidad como un reto, ya que será necesario canalizar eficientemente estos recursos hacia el financiamiento productivo, sin descuidar la responsabilidad fiduciaria ni el horizonte de largo plazo.

Finalmente, Cervantes señaló que la Consar trabaja para que la regulación evolucione al ritmo de los mercados, promoviendo la diversificación de portafolios, el fortalecimiento de la gestión de riesgos y la protección del ahorro de los trabajadores. Con información de El Universal