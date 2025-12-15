Ahorro para el retiro vive su mejor año: Afore ganan más de un billón

Noticias
/ 15 diciembre 2025
    Ahorro para el retiro vive su mejor año: Afore ganan más de un billón
    Las plusvalías se generan a partir de la inversión de los recursos en distintos instrumentos, como bonos gubernamentales. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Dinero

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Consar

El sistema de ahorro para el retiro cerró noviembre con siete meses consecutivos de ganancias, impulsado por rendimientos financieros favorables y estrategias de inversión

CDMX.- Al cierre de noviembre, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) hilaron siete meses consecutivos de plusvalías, con un monto acumulado de un billón 116 mil 314 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Tan solo en noviembre, las Afore registraron plusvalías por 32 mil 600 millones de pesos, lo que contribuyó a consolidar uno de los mejores desempeños anuales del sistema, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados financieros.

TE PUEDE INTERESAR: Caídas bancarias en quincena evidencian el reto de migrar del efectivo a pagos digitales

La Consar destacó que las plusvalías acumuladas entre enero y noviembre representan 16.5% del ahorro total de los trabajadores registrado en 2024, lo que refleja el impacto positivo de los rendimientos sobre los recursos destinados a las pensiones.

Con estas cifras, y a unos días de que concluya 2025, el sistema de ahorro para el retiro se perfila a cerrar un año histórico en ganancias para los trabajadores, pese a los episodios de incertidumbre económica global.

TE PUEDE INTERESAR: La Ley Silla comienza a ser obligatoria para todas las empresas y negocios

“Es una cifra histórica que refleja la confianza en el sistema y la eficacia de la gestión de las Afore”, señaló en noviembre pasado el presidente de la Consar, Julio César Cervantes, al referirse al desempeño del sector.

El buen resultado, explicó el organismo, se vio favorecido por la reducción de las tasas de interés, así como por las estrategias de inversión implementadas por las administradoras, que permitieron aprovechar mejores condiciones en los mercados financieros.

TE PUEDE INTERESAR: Defensa detiene a 6 límite en Colima; estarían ligados a ‘coche bomba’ de Coahuayana, Michoacán

Las plusvalías se generan a partir de la inversión de los recursos en distintos instrumentos, como bonos gubernamentales, deuda corporativa y acciones, bajo un esquema de largo plazo orientado a maximizar rendimientos y administrar riesgos.

Ante este desempeño, la Consar subrayó que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se ha consolidado como un motor relevante de la economía nacional, al administrar actualmente más de 8.1 billones de pesos, equivalentes al 23.3% del Producto Interno Bruto (PIB).

TE PUEDE INTERESAR: Falsos regalos navideños ponen en riesgo datos bancarios

Más de la mitad de estos recursos, precisó Cervantes, proviene de los rendimientos generados durante más de tres décadas de operación del sistema, y se estima que el ahorro de los trabajadores alcance 12 billones de pesos en 2030 y supere los 30 billones en 2050, lo que representaría más del 50% del PIB.

El funcionario advirtió que este crecimiento representa tanto una oportunidad como un reto, ya que será necesario canalizar eficientemente estos recursos hacia el financiamiento productivo, sin descuidar la responsabilidad fiduciaria ni el horizonte de largo plazo.

Finalmente, Cervantes señaló que la Consar trabaja para que la regulación evolucione al ritmo de los mercados, promoviendo la diversificación de portafolios, el fortalecimiento de la gestión de riesgos y la protección del ahorro de los trabajadores. Con información de El Universal

Temas


Dinero

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Consar

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
México entregará a EU 249 millones de metros cúbicos de agua, que forman parte de la cuota pendiente por el Tratado de Aguas de 1944.

Descarta Sheinbaum que se comprometa abasto de agua con entregas programadas a EU
El costo del plato fuerte de la cena, desde pavo hasta pierna, puede rondar los 7 mil 150 pesos.

Se encarecen 17% cenas de Navidad y Año Nuevo en México
Las actividades económicas relacionadas con “servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados” concentraron el 36 por ciento de los servicios profesionales.

Creció 14.4 por ciento personal ocupado en servicios profesionales no financieros en 2024: Inegi
Señala que la estrategia busca reforzar la atención directa en territorio y dar seguimiento puntual a los temas de seguridad pública.

Sheinbaum llevará el gabinete de Seguridad a los estados más violentos
Una manifestación a favor del grupo extremista Estado Islámico en Mosul, Irak, el 16 de junio del 2014.

Una nueva amenaza: grupos extremistas empiezan a entrenarse en IA
La tendencia descendente en los precios del barril de petróleo responden a un posible escenario de sobreoferta de crudo a nivel mundial.

A la baja precio del petróleo en México; OPEP+ baja producción de petróleo por posible sobreoferta
Khaled El-Enany, director general de la la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Alerta la Unesco que la libertad de expresión en el mundo registra un retroceso del 10 % desde 2012
El presidente de EU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para declarar al fentanilo, droga que ha generado estragos en la población estadounidense en años recientes, “como un arma de destrucción masiva”.

Trump declarar al fentanilo como ‘arma de destrucción masiva’