Noticias
/ 15 diciembre 2025
    Buen Fin impulsa ventas récord en tiendas especializadas
    Durante los cinco días del evento, el lunes 17 de noviembre fue el de mayor dinamismo comercial, al concentrar 26.1% del total de las ventas. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

El dinamismo del consumo durante noviembre favoreció principalmente a las tiendas especializadas, que registraron un crecimiento superior al de autoservicios

CDMX.- Alrededor de 46 cadenas de tiendas especializadas —dedicadas a la venta de artículos deportivos, ropa, farmacia, electrónica, ópticas, pinturas y productos para la construcción, entre otros giros— registraron en noviembre un crecimiento en sus ventas superior al observado en tiendas de autoservicio y departamentales, informó la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

De acuerdo con el organismo, durante El Buen Fin 2025 se realizaron ventas totales por 219 mil millones de pesos, de los cuales 50 mil 200 millones de pesos correspondieron a productos comercializados por empresas afiliadas a la ANTAD.

Del total de ventas de los socios del organismo, 7 mil millones de pesos se generaron a través del comercio electrónico, lo que refleja la creciente participación de los canales digitales en los eventos de consumo masivo.

La ANTAD explicó que, si bien las ventas de El Buen Fin 2025 fueron 5.8 mil millones de pesos superiores a las del año previo, es necesario considerar que en esta edición el programa contó con un día adicional de ventas, al realizarse del jueves 13 al lunes 17 de noviembre.

Durante los cinco días del evento, el lunes 17 de noviembre fue el de mayor dinamismo comercial, al concentrar 26.1% del total de las ventas, es decir, más de uno de cada cuatro pesos vendidos se registró en la última jornada. En contraste, el día con menores ventas fue el jueves 13, con 14.3% del total.

En el balance mensual, la ANTAD reportó que en noviembre las ventas a tiendas iguales —aquellas con más de un año de operación— crecieron 4.2% en términos nominales, mientras que las ventas a tiendas totales, que incluyen las aperturas de los últimos 12 meses, aumentaron 6.5% respecto al mismo mes de 2024.

Por tipo de formato, las tiendas especializadas encabezaron el crecimiento de ventas, seguidas por las departamentales y, en tercer lugar, las tiendas de autoservicio, de acuerdo con el reporte del organismo empresarial.

Las ventas totales de noviembre ascendieron a 168 mil millones de pesos, mientras que el acumulado de enero a noviembre de 2025 alcanzó 1 billón 482.8 mil millones de pesos, lo que confirma un desempeño positivo del sector comercial en el onceavo mes del año. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

