Empresas de Coahuila podrán capacitarse en estrategia ambiental, social y de gobernanza

La iniciativa contempla un ciclo de 12 sesiones virtuales que se desarrollarán durante los próximos meses, con la participación de especialistas invitados que abordarán desde diferentes perspectivas los retos que representa incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las organizaciones.

Con el objetivo de acercar a empresas y profesionales de Coahuila herramientas para enfrentar los nuevos desafíos relacionados con el medio ambiente, la responsabilidad social y la gobernanza, Red SumaRSE Coahuila pondrá en marcha su Programa Anual de Formación Ejecutiva ASG.

Las siglas ASG corresponden a Ambiental, Social y Gobernanza (o ESG por sus siglas en inglés: Environmental, Social, and Governance). Se trata de un conjunto de criterios y estándares que inversionistas, empresas y organizaciones utilizan para evaluar la sostenibilidad y el impacto ético de sus operaciones. Más allá de medir la rentabilidad financiera tradicional, el enfoque ASG analiza cómo una compañía gestiona su impacto medioambiental, la relación con sus empleados y comunidades, y la transparencia e integridad de su estructura directiva.

El enfoque ASG ha dejado de ser un asunto exclusivo de grandes corporativos o de los informes de sostenibilidad. Actualmente, estos factores tienen una relación cada vez más directa con decisiones empresariales vinculadas con la administración de riesgos, la atracción y retención de talento, las cadenas de suministro, la competitividad y la permanencia de las compañías en el largo plazo.

En el pilar Ambiental, se evalúan aspectos como la huella de carbono, el uso eficiente de recursos y el manejo de residuos. El pilar Social se enfoca en las condiciones laborales, la diversidad, la inclusión y los derechos humanos en la cadena de suministro. Finalmente, la Gobernanza contempla la ética empresarial, la diversidad en la junta directiva, la prevención de la corrupción y la rendición de cuentas. En la actualidad, la adopción de criterios ASG es fundamental para mitigar riesgos a largo plazo, atraer inversión responsable y construir una reputación corporativa sólida.

¿QUÉ SE BUSCA?

De acuerdo con Red SumaRSE Coahuila, el programa busca que los participantes no solamente conozcan los conceptos relacionados con ASG, sino que puedan identificar cómo aplicarlos de acuerdo con las características, necesidades y capacidades de cada organización.

La primera sesión se llevará a cabo el 12 de agosto, de 4:00 a 5:00 de la tarde, y tendrá como tema “De la RSE a la estrategia ASG”, con el propósito de explicar la evolución que ha tenido la responsabilidad social empresarial y su incorporación progresiva a la estrategia y a los procesos de toma de decisiones.

A lo largo del programa se contará con la intervención de especialistas invitados, quienes compartirán experiencias, herramientas y perspectivas relacionadas con los principales desafíos que actualmente forman parte de la agenda ASG.

Uno de los objetivos centrales será generar un espacio de aprendizaje para que representantes del sector empresarial comprendan los cambios que están ocurriendo en el entorno y puedan definir estrategias que les permitan responder a ellos de manera gradual y acorde con su realidad.

La organización destacó que adoptar una visión ASG no implica que todas las empresas deban implementar las mismas acciones o seguir un modelo único. Por el contrario, el planteamiento parte de identificar los riesgos, oportunidades y responsabilidades particulares de cada organización para, a partir de ello, establecer prioridades y tomar decisiones más informadas.

Además, quienes participen en el ciclo de formación y cumplan con los requisitos académicos y de asistencia establecidos tendrán la posibilidad de obtener una constancia con respaldo académico de la Universidad Carolina y la Universidad Autónoma de Coahuila.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa: Programa Anual de Formación Ejecutiva ASGFormato: 12 sesiones virtualesPonentes: Especialistas invitadosInicio: 12 de agostoHorario: 4:00 a 5:00 p.m.Acreditación: Constancia con respaldo académicoRegistro: Formulario de inscripción.