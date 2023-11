En 2022, detuvieron ilegalmente a 465 personas en Coahuila: Inegi

En 2022, en Coahuila se ejecutaron 465 detenciones que posteriormente fueron catalogadas por autoridades judiciales como no legales, cifra con la que la entidad ocupa el sexto lugar nacional con mayor incidencia de ese tipo de aprehensiones.

Datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojan que en 2022 fueron presentadas en los centros de justicia penal de Coahuila 12 mil 60 personas para enfrentar una audiencia de control de la legalidad de su detención.

Dicha audiencia forma parte del procedimiento inicial cuando una persona es detenida en flagrancia o cuando no se ejecutó una orden de aprehensión de un juez como caso urgente para llevar a cabo la detención.

Del total de personas llevadas en 2022 ante el control de detenciones en Coahuila, 465 fueron puestas en libertad de forma inmediata, al encontrarse una falla en el proceso de detención.

A nivel nacional, Coahuila es la sexta entidad con mayor número de casos de personas que fueron puestas en libertad durante el procedimiento de control de legalidad de detención; sin embargo, en este censo hubo 12 entidades federativas que no proporcionaron su información.

La estadística de personas liberadas indica que en el cuatro por ciento de las detenciones que se ejecutaron en 2022, la autoridad cometió algún error por el que la aprehensión se calificó como no legal.

Algunos de los parámetros de la legalidad de la detención están establecidos en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Estas detenciones se refieren específicamente a las de aquellas personas que ya son procesadas con una indagatoria por la Fiscalía, y no por aquellas que fueron detenidas por algún procedimiento administrativo, o un delito a resolverse en atención temprana.

En algunos casos, las detenciones ilegales se consideran así cuando la autoridad no respetó un plazo mínimo de retención de la persona, cuando no le hayan informado en tiempo y forma sus derechos como el de contar con un abogado, cuando no se haya demostrado adecuadamente la flagrancia o el caso urgente, pero también existen casos en los que la persona fue detenida a raíz de la siembra de un delito.

En términos absolutos, las detenciones ilegales tuvieron un decremento en el 2022, pues en el 2021 fueron registradas 783; es decir, un promedio de dos detenciones ilegales diariamente, y en porcentaje, también hubo un decremento, pues en ese entonces, el 12 por ciento del total de los casos de detención fueron calificados de esta manera.