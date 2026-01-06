Fiscal general de Venezuela rechaza juicio contra Maduro en EU; resalta que el venezolano goza de inmunidad

    Fiscal general de Venezuela rechaza juicio contra Maduro en EU; resalta que el venezolano goza de inmunidad
    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (centro), reacciona ante alguien del público tras una vista en una corte federal en Manhattan, el 5 de enero de 2026, en Nueva York. FOTO: AP

Además pidió que cesen todas las violaciones a los derechos humanos que se han ejecutado en contra del primer mandatario, su esposa y contra su pueblo

CARACAS.- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, manifestó al juez estadounidense Alvin Hellerstein que reconozca que Nicolás Maduro cuenta con inmunidad por su cargo de presidente y que su tribunal no tiene jurisdicción para juzgarlo por los cargos federales de narcotráfico.

Fue ayer que el presidente Maduro se declaró inocente de todos los cargos de narcoterrorismo de los que le acusa el gobierno del presidente Donald Trump.

De acuerdo a lo que informó los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad personal absoluta, “lo que significa que no pueden ser arrestados ni procesados por tribunales extranjeros”, dijo Saab.

Por lo anterior hizo un llamado al juez Alvin Hellerstein a que respete la legalidad internacional y proceda a reconocer la falta de jurisdicción del tribuna para enjuiciar a un mandatario de una nación soberana como la patria venezolana.

Además de ello Saab anunció que el Ministerio Público designó a tres fiscales para “investigar las decenas de bajas inocentes civiles y militares ocurridas en medio de este crimen de guerra”. En ese sentido pidió a los organismos internacionales pronunciarse al respecto.

Muertes por captura

Fue hoy que el gobierno cubano reveló el lunes que 32 de sus oficiales fallecieron durante la captura de Maduro. Los uniformados pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, las dos dependencias de seguridad en la isla.

Cuando Maduro afirmó ante Hellerstein, un jurista de 92 años, que es el “presidente constitucional” de Venezuela y fue “secuestrado”, lo interrumpió, diciendo: “Habrá tiempo y lugar para revisar todo esto”. En ese sentido, el abogado de Maduro, Barry Pollack, dijo que prevé impugnar la legalidad de su “secuestro militar”.

Por estar acusado bajo el sistema jurídico de Estados Unidos, Maduro tendrá los mismos derechos que cualquier otra persona acusada de un delito en el país, incluido el derecho a un juicio con un jurado.

