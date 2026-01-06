Trump acusa a Maduro de haber matado a millones, tener ‘cámara de tortura’ e imitarlo al bailar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su intervención ante congresistas en el Centro Kennedy en Washington, elogio la intervención en Venezuela e insistió en que Nicolás Maduro era un hombre violento y que “torturaba” a personas: “Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que ahora está siendo clausurada, pero ha torturado a gente”. En el encuentro compartió detalles pocos conocidos sobre la intervención, arremetiendo en términos contundentes contra el mandatario venezolano. TE PUEDE INTERESAR: El 57 por ciento de los mexicanos desaprueban la acción militar de EU sobre Venezuela El presidente estadounidense acusó directamente al líder venezolano de haber sido responsable de la muerte de “millones de personas” y de mantener oculta una “cámara de tortura” en pleno centro de Caracas. Subrayó la dimensión de las acusaciones indicando que, a su entender, “llevaban (el gobierno de EU) años y años y años detrás de este tipo”, describiéndolo como “violento”, según detalló el New York Times.

BAILES DE MADURO COMO BURLA Se mofó este martes de la forma en que el depuesto líder venezolano, capturado por las fuerzas estadounidenses y procesado en Nueva York, bailaba mientras la Administración de EU intensificaba sus amenazas contra él, y aseguró que Maduro “intenta imitarle”. “Es un tipo violento. Se sube al escenario e intenta imitar un poco mi baile. Pero él es violento y ha matado a millones de personas”, aseguró Trump durante su discurso ante congresistas republicanos. TE PUEDE INTERESAR: El plan de Trump para llevar a Venezuela ‘perfora, bebe, perfora’ es terrible para el clima, advierten expertos Según una información publicada por el New York Times, los recientes bailes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al son de “no war; yes peace” o “no crazy war” hicieron perder la paciencia a algunos de los asesores del republicano, quien decidió dar luz verde a la operación militar para capturar a Maduro en la madrugada del viernes al sábado.

Algunos de los asesores más cercanos de Trump consideraron que los bailes ante las cámaras de Maduro eran una señal de que se estaba burlando de sus presiones para que abandonara el poder. El propio Trump ha protagonizado varios momentos moviéndose con su baile particular, como durante la celebración del sorteo del Mundial de Fútbol el pasado mes de diciembre. TE PUEDE INTERESAR: Delcy Rodríguez jura como nueva presidenta interina de Venezuela A finales de 2025, en plena escalada de tensiones entre Caracas y Washington, Maduro protagonizó varios actos públicos en el Palacio de Miraflores y en marchas oficiales en los que bailó al ritmo de remixes construidos con citas de sus discursos, y hasta llegó a dedicarle a los estadounidenses un fragmento de la canción ‘Imagine’ de John Lennon.