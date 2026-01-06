Trump acusa a Maduro de haber matado a millones, tener ‘cámara de tortura’ e imitarlo al bailar

Internacional
/ 6 enero 2026
    Trump acusa a Maduro de haber matado a millones, tener ‘cámara de tortura’ e imitarlo al bailar
    El presidente de EU, Donald Trump, en su intervención ante congresistas en el Centro Kennedy en Washington, elogio la intervención en Venezuela e insistió en que Nicolás Maduro era un hombre violento y que “torturaba” a personas. AP

Se mofó de la forma en que el depuesto líder venezolano bailaba mientras EU intensificaba sus amenazas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su intervención ante congresistas en el Centro Kennedy en Washington, elogio la intervención en Venezuela e insistió en que Nicolás Maduro era un hombre violento y que “torturaba” a personas: “Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que ahora está siendo clausurada, pero ha torturado a gente”.

En el encuentro compartió detalles pocos conocidos sobre la intervención, arremetiendo en términos contundentes contra el mandatario venezolano.

TE PUEDE INTERESAR: El 57 por ciento de los mexicanos desaprueban la acción militar de EU sobre Venezuela

El presidente estadounidense acusó directamente al líder venezolano de haber sido responsable de la muerte de “millones de personas” y de mantener oculta una “cámara de tortura” en pleno centro de Caracas. Subrayó la dimensión de las acusaciones indicando que, a su entender, “llevaban (el gobierno de EU) años y años y años detrás de este tipo”, describiéndolo como “violento”, según detalló el New York Times.

BAILES DE MADURO COMO BURLA

Se mofó este martes de la forma en que el depuesto líder venezolano, capturado por las fuerzas estadounidenses y procesado en Nueva York, bailaba mientras la Administración de EU intensificaba sus amenazas contra él, y aseguró que Maduro “intenta imitarle”.

“Es un tipo violento. Se sube al escenario e intenta imitar un poco mi baile. Pero él es violento y ha matado a millones de personas”, aseguró Trump durante su discurso ante congresistas republicanos.

TE PUEDE INTERESAR: El plan de Trump para llevar a Venezuela ‘perfora, bebe, perfora’ es terrible para el clima, advierten expertos

Según una información publicada por el New York Times, los recientes bailes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al son de “no war; yes peace” o “no crazy war” hicieron perder la paciencia a algunos de los asesores del republicano, quien decidió dar luz verde a la operación militar para capturar a Maduro en la madrugada del viernes al sábado.

Algunos de los asesores más cercanos de Trump consideraron que los bailes ante las cámaras de Maduro eran una señal de que se estaba burlando de sus presiones para que abandonara el poder. El propio Trump ha protagonizado varios momentos moviéndose con su baile particular, como durante la celebración del sorteo del Mundial de Fútbol el pasado mes de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: Delcy Rodríguez jura como nueva presidenta interina de Venezuela

A finales de 2025, en plena escalada de tensiones entre Caracas y Washington, Maduro protagonizó varios actos públicos en el Palacio de Miraflores y en marchas oficiales en los que bailó al ritmo de remixes construidos con citas de sus discursos, y hasta llegó a dedicarle a los estadounidenses un fragmento de la canción ‘Imagine’ de John Lennon.

El lunes, Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, durante su primera comparecencia, luego de pasar 48 horas desde su captura en Caracas.

(Con información de EFE)

Temas


Ataques
Violencia
Presidentes

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La amenaza a México

La amenaza a México
true

Viene negro negro para México
En diciembre de 2023, Ethan Dallas envió un mensaje a su madre, Becca Dallas, diciéndole que algo le preocupaba.

Un niño hizo un amigo en Roblox. Su relación era siniestra
Subrayó que, aun en medio de campañas de propaganda o del rechazo al régimen venezolano, la intervención militar extranjera no puede justificarse.

Afirma Sheinbaum que México no puede estar de acuerdo con la intervención de EU en Venezuela
Legado. Antes de su paso por el cine, Trcka destacó como fisicoculturista y entrenadora personal durante varias décadas.

Luto en la comedia: muere Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’
Si decides comenzar el trámite para obtener la visa americana en enero de 2026, debes considerar que la cita para tu entrevista no será inmediata, esto debido a que requiere un proceso de planeación por la alta demanda.

Cuándo hay citas, si inicio mi trámite de visa americana en enero de 2026
El RFC es indispensable para trámites fiscales y laborales en México. Si no lo recuerdas, puedes consultarlo fácilmente en línea utilizando tu CURP a través de la plataforma del SAT

Cómo obtener tu RFC con CURP en línea: guía rápida para consultar tu registro ante el SAT
Lady Gaga y The Weeknd podrían protagonizar una colaboración histórica como intérpretes de la canción oficial de la Copa del Mundo 2026.

Lady Gaga y The Weeknd harían colaboración histórica para la canción del Mundial 2026